Donald Trump ordena probar “de inmediato” las armas nucleares de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que ha ordenado iniciar de inmediato pruebas con el arsenal nuclear del país, al señalar que la decisión responde “a los programas de pruebas de otros países”, tras las recientes maniobras de las fuerzas nucleares rusas.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”, afirmó Trump a través de su red social Truth Social.

El mandatario republicano destacó además que EU cuenta con “más armas nucleares que cualquier otro país”, seguido por Rusia y China en un “distante” tercer lugar.

El anuncio se produjo después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, dirigiera el pasado 22 de octubre desde el Kremlin maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares. En estos ejercicios “rutinarios”, según Putin, las fuerzas rusas lanzaron un misil balístico intercontinental Yars —con un alcance de hasta 12 mil kilómetros— desde el cosmódromo de Plesetsk, a unos 800 kilómetros al norte de Moscú.

El proyectil fue dirigido hacia el polígono de Kura, en la península de Kamchatka, a más de 6 mil kilómetros del punto de lanzamiento. En las maniobras también participaron el submarino nuclear Briansk, que disparó un misil balístico Sineva desde el mar de Barents, y varios bombarderos estratégicos Tu-95C, que lanzaron misiles de crucero.

Estos ejercicios se llevaron a cabo después de que la cumbre ruso-estadounidense en Budapest fuera aplazada, tras la negativa de Moscú a aceptar un cese de hostilidades en Ucrania como condición para reanudar las negociaciones de paz.

MF