EU y Arabia Saudita firman acuerdo estratégico para impulsar la inteligencia artificial

Los líderes de Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron el pasado martes un acuerdo estratégico para unir sus recursos y potencializar el desarrollo de la inteligencia artificial , en medio de la carrera internacional que se ha desatado por conseguir el liderazgo en los avances de esta herramienta.

Según informaron ambas naciones este miércoles, el acuerdo fue firmado por los cancilleres Marco Rubio y Faisal bin Farhan Al Saud durante la visita del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, a la Casa Blanca. Este pacto supone un nuevo paso en la alianza entre ambos países, impulsada por el presidente Donald Trump.

Este acuerdo comprende el suministro de semiconductores avanzados, el desarrollo de aplicaciones de IA, la creación y el desarrollo de infraestructuras avanzadas de IA, el fomento de las capacidades nacionales y la ampliación de las inversiones de alto valor entre ambos países.

"Esta asociación contribuirá a impulsar la productividad y la innovación, el crecimiento y la prosperidad, y a lograr beneficios económicos y sociales para ambos países", aseguró el Estado.

El objetivo es aprovechar "las ventajas competitivas" de Arabia Saudita en disponibilidad de terreno, recursos energéticos y ubicación geográfica para crear clústeres tecnológicos de IA con "el ecosistema tecnológico único de los Estados Unidos como motor del crecimiento económico".

El acuerdo entre los dos países representa un avance en su colaboración estratégica y en su búsqueda por liderar la innovación tecnológica. EFE/ARCHIVO

Príncipe heredero saudí anuncia inversiones billonarias en EU

El príncipe heredero Mohammed bin Salman ya ha expresado su intención de transformar a Arabia Saudita de potencia petrolera a líder tecnológico y según el New York Times está invirtiendo dinero en centros de datos y colaborando con gigantes tecnológicos estadounidenses y chinos, quienes lideran la carrera de la IA.

Ambas partes destacaron que con esta asociación se fortalecerán "las relaciones económicas entre las empresas saudíes y estadounidenses en tecnologías futuras, lo que allanará el camino para el desarrollo de soluciones innovadoras y prometedoras en diversas industrias críticas, como la salud, la educación, la energía, la minería y el transporte".

La alianza pone de manifiesto, según el comunicado, el compromiso de ambos países por "promover la innovación y el progreso tecnológico" para garantizar la seguridad y la prosperidad económica del futuro.

Durante la reunión del martes, en la que Trump recibió a Bin Salmán con honores de jefe de Estado, también acordaron la venta a Riad de los sofisticados aviones de combate F-35, fabricados por Estados Unidos, y un acuerdo de cooperación en materia de energía nuclear con fines civiles.

