EU sanciona a 29 buques ligados a la “flota fantasma” de Irán

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de sanciones contra 29 embarcaciones y las empresas responsables de su operación, al señalar su presunta participación en la denominada “flota fantasma” de Irán. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estos buques habrían sido utilizados para transportar petróleo y derivados iraníes mediante maniobras marítimas engañosas con el fin de evadir sanciones internacionales y generar ingresos para Teherán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, informó que tanto las naves como las compañías involucradas facilitaron el traslado de cientos de millones de dólares en hidrocarburos, ocultando el verdadero origen de las cargas y el destino final de los envíos para eludir los controles internacionales.

Entre las personas sancionadas se encuentra el empresario egipcio Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, cuyas compañías estarían relacionadas con al menos siete de los buques señalados. Asimismo, la medida alcanza a diversas navieras con operaciones en países como Emiratos Árabes Unidos, India, Panamá y las Islas Marshall, detalló el Departamento del Tesoro en su comunicado.

La acción se produce en el marco de la estrategia estadounidense de "máxima presión" sobre Irán, basada en la 'Orden Ejecutiva 13902' y en el 'Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2', con el objetivo de elevar los costos de exportación de petróleo iraní y reducir los ingresos que Teherán obtiene por cada barril vendido.

Estas sanciones llegan además días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que incautará todos los petroleros que ingresen o salgan de Venezuela y que cuenten con algún tipo de penalización por sus vínculos con Irán.

YC