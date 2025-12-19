Al menos nueve personas resultaron heridas en un ataque con cuchillo en la capital de Taiwán, Taipéi, informaron este viernes las emisoras locales.

Según los reportes, un sospechoso lanzó granadas de humo en la estación principal de metro de Taipéi, cerca de la estación principal de tren de la ciudad. Posteriormente, este huyó de la estación y lanzó más granadas de humo en la calle antes de sacar un cuchillo y apuñalar a transeúntes. Una persona fue hallada sin signos vitales en el lugar del siniestro.

De acuerdo con imágenes transmitidas por la emisora EBC; tras salir a la calle, el sospechoso echó a correr al interior de una tienda departamental. Hasta el momento, la policía aún no ha hecho declaraciones públicas sobre el ataque.

AO

