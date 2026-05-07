EU revisa operación de consulados mexicanos en su territorio, según CBS News

El Departamento de Estado de Estados Unidos inició una revisión de los 53 consulados mexicanos que operan en territorio estadounidense, informó un funcionario federal al medio estadounidense CBS News.

De acuerdo con el reporte, la evaluación podría derivar en que el secretario de Estado, Marco Rubio, considere el cierre de algunas oficinas diplomáticas mexicanas.

Revisión ligada a política “Estados Unidos Primero”

Un funcionario del Departamento de Estado señaló a CBS News que esta medida forma parte de un proceso más amplio impulsado por la administración del presidente Donald Trump para ajustar la política exterior estadounidense a las prioridades de su gobierno.

En ese sentido, Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, afirmó que la dependencia revisa constantemente las relaciones exteriores de Estados Unidos para verificar que se encuentren alineadas con la agenda “Estados Unidos Primero” y con los intereses estadounidenses.

Aumentan tensiones entre México y Estados Unidos

CBS News recordó que las tensiones diplomáticas entre ambos países aumentaron recientemente tras la muerte de dos funcionarios estadounidenses, quienes posteriormente fueron identificados como trabajadores de la CIA.

Los agentes fallecieron junto con dos investigadores mexicanos luego de que el vehículo en el que viajaban sufriera un accidente en una zona montañosa donde autoridades realizaban investigaciones relacionadas con presuntos narcocampamentos.

Debate sobre soberanía y cooperación en seguridad

El caso ha intensificado el debate en México respecto a la soberanía nacional y la cooperación en materia de seguridad con la administración de Trump.

Hasta el momento, la CIA evitó emitir comentarios sobre el tema, mientras que autoridades mexicanas tampoco han informado oficialmente si existe alguna notificación diplomática relacionada con la revisión de consulados.

Precedentes históricos de cierres de consulados por tensiones diplomáticas

Históricamente, el cierre de consulados por parte del país anfitrión es una medida que refleja un grave deterioro en las relaciones diplomáticas.

Como precedente, durante su primer mandato en 2020, la administración de Donald Trump ordenó el cierre del consulado de China en Houston, Texas, citando preocupaciones de espionaje; de manera similar, en 2017, Estados Unidos obligó a Rusia a cerrar su consulado en San Francisco en respuesta a la expulsión de diplomáticos estadounidenses en Moscú.

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