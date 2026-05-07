Vacuna contra la malaria logra reducir muertes infantiles en África, según estudio

La implementación de vacunas contra la malaria en África comienza a mostrar resultados alentadores. Un estudio internacional publicado en la revista científica The Lancet reveló que la incorporación de la vacuna RTS,S en programas de inmunización infantil está asociada con una reducción significativa en la mortalidad de niños pequeños en regiones altamente afectadas por esta enfermedad.

La investigación analizó el impacto de la vacuna en Ghana, Kenia y Malaui, donde la RTS,S comenzó a aplicarse de manera piloto en 2019 como parte de una estrategia impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los resultados mostraron que entre los menores que recibieron al menos tres dosis de la vacuna se registró una reducción del 13% en las muertes por todas las causas, una cifra considerada relevante por especialistas debido al alto impacto que la malaria tiene sobre la infancia en África subsahariana.

Según los autores, el seguimiento realizado durante casi cuatro años permitió estimar que aproximadamente una de cada ocho muertes infantiles pudo evitarse en las zonas donde se alcanzó una cobertura moderada de vacunación.

Un avance importante contra una enfermedad histórica

La malaria, también conocida como paludismo, continúa siendo una de las enfermedades más mortales para los niños africanos. Tan solo en 2023 provocó más de 560 mil fallecimientos en la región subsahariana, de acuerdo con estimaciones de la OMS.

Transmitida por mosquitos infectados, la enfermedad afecta principalmente a menores de cinco años y a comunidades con acceso limitado a servicios médicos, donde los diagnósticos suelen retrasarse o nunca llegan a confirmarse.

Los investigadores destacaron que uno de los principales desafíos para medir el verdadero impacto de la malaria es que muchas muertes ocurren fuera de hospitales, dificultando determinar si el virus fue la causa directa o un factor contribuyente.

Aun así, el estudio encontró que la vacuna RTS,S no solo disminuyó los casos graves de malaria, sino que también mejoró las tasas generales de supervivencia infantil, especialmente durante los primeros años de vida .

Seguridad y expansión de las vacunas

Otro de los hallazgos relevantes fue que la aplicación de la vacuna no generó un incremento en problemas graves de salud, como meningitis o malaria cerebral, preocupaciones que habían surgido durante investigaciones previas.

La evaluación incluyó a más de 1.2 millones de niños pertenecientes a 158 comunidades, convirtiéndose en uno de los análisis más amplios realizados hasta ahora sobre el impacto real de las vacunas contra la malaria.

El estudio fue encabezado por especialistas de la Universidad Kamuzu de Ciencias de la Salud, quienes señalaron que los resultados representan un avance importante en la lucha global contra una enfermedad que durante décadas ha causado cientos de miles de muertes prevenibles.

Actualmente, la OMS recomienda dos vacunas contra la malaria: RTS,S/AS01 y R21/Matrix-M, ambas consideradas herramientas clave para reducir la mortalidad infantil en las regiones más vulnerables.

El reto ahora es ampliar la cobertura

Aunque los resultados han sido positivos, los investigadores advirtieron que el verdadero desafío será aumentar el acceso a las vacunas en las zonas con menos infraestructura sanitaria. La baja aceptación de la cuarta dosis y las dificultades logísticas para llegar a comunidades alejadas siguen siendo obstáculos importantes para maximizar el potencial de estas campañas de inmunización.

Los expertos consideran que ampliar la cobertura vacunal podría transformar radicalmente el combate contra la malaria en los próximos años, especialmente en países donde la enfermedad continúa siendo una de las principales causas de muerte infantil.

Además del desarrollo científico, el estudio subraya la importancia de fortalecer sistemas de salud, campañas de información y programas internacionales de apoyo sanitario en África.

TG