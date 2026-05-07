Un tribunal federal falló este jueves 07 de mayo del 2026 en contra de los nuevos aranceles globales que impuso el presidente estadounidense Donald Trump luego de sufrir una dolorosa derrota ante la Corte Suprema.

En respuesta a una demanda presentada por pequeñas empresas, un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York determinó que los aranceles globales del 10% eran ilegales.

En una decisión de 2-1, el tribunal falló que Trump excedió las facultades arancelarias que otorga el Congreso al presidente al amparo de la ley . Los aranceles son "inválidos" y "no están autorizados por la ley", escribió la mayoría.

El tercer juez del panel determinó que la ley le concede al presidente un mayor margen de maniobra en materia de aranceles.

Si el gobierno apela la decisión del jueves, tal como se prevé, primero deberá recurrir al Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito Federal, con sede en Washington, y posteriormente podría llegar hasta la Corte Suprema.

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La disputa gira en torno a los aranceles temporales del 10% a nivel mundial que impuso el gobierno de Trump, luego de que en febrero la Corte Suprema invalidó aranceles de dos dígitos aún más amplios que el presidente impuso el año pasado a casi todos los países del planeta. Los nuevos aranceles, invocados al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, iban expirar el 24 de julio.

La decisión del tribunal se aplicó directamente sólo a tres de los demandantes: el estado de Washington y dos empresas. Estas últimas son la compañía de especias Burlap & Barrel y la de juguetes Basic Fun!

"No está claro" si otras empresas tendrían que seguir pagando los aranceles, señaló Jeffrey Schwab, director de litigios del bufete de abogados sin fines de lucro Liberty Justice Center, que representó a las dos compañías.

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"Hoy contraatacamos y ganamos, y estamos sumamente emocionados", declaró a los reporteros Jay Foreman, director general de Basic Fun!

El fallo representa otro revés jurídico para el gobierno de Trump, que ha intentado proteger la economía de Estados Unidos por medio de un muro de impuestos a las importaciones. El año pasado, el mandatario invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), promulgada en 1977, para declarar que el prolongado déficit comercial del país era una emergencia nacional, y que ello justificaba la aplicación de amplios aranceles globales.

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JM