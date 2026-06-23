EU intensifica su cerco contra Cuba e impone NUEVAS sanciones a empresas clave

Estados Unidos impuso nuevas sanciones a empresas estatales cubanas que, según analistas, podrían ahuyentar a inversionistas extranjeros y profundizar la ya grave crisis económica que afecta al país caribeño.

¿Qué se sabe de las sanciones a empresas cubanas? Así lo anunció Marco Rubio

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que las sanciones están dirigidas contra cinco entidades cubanas, incluidas tres vinculadas al Grupo de Administración Empresarial S.A ., un conglomerado empresarial operado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Más conocido como GAESA, al parecer controla casi el 40% del producto interno bruto de la isla. Al comenzar el 2024, contaba con 14 mil 500 millones de dólares en reservas líquidas.

"La situación en Cuba se está deteriorando mientras el corrupto, brutal y antiestadounidense régimen comunista de la isla sigue dándole prioridad a su control total por encima de la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano", escribió Rubio en la red social X.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, acusó a las "élites del régimen" de usar GAESA para "robar los pocos recursos de la isla, desviándolos hacia la represión, la subversión antiestadounidense y el espionaje, en lugar de destinarlos a escuelas, plantas eléctricas y necesidades básicas del pueblo cubano".

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¿Cómo reaccionó Cuba a las nuevas sanciones de Estados Unidos?

Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, rechazó las sanciones y calificó a Rubio de "deshonesto y mendaz".

Cuba ha demostrado ser "más fuerte, capaz y eficaz que lo que él esperaba frente a la agresión despiadada y el castigo colectivo contra el pueblo y sus condiciones de vida", escribió en X . "Lo que impulsa este individuo desde la mayor potencia del mundo es un crimen".

Cualquier persona que preste servicios a las entidades cubanas señaladas corre el riesgo de ser sancionada y quedar excluida del sistema financiero estadounidense.

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¿Qué dicen los expertos sobre esta medida?

"Al designar entidades específicas, les están dejando claro a los inversionistas extranjeros: 'Si su negocio en Cuba toca a cualquiera de estas personas, corre el riesgo de ser vetado'", explicó Michael Bustamante, profesor y director de Estudios Cubanos y Cubano-Estadounidenses en la Universidad de Miami.

"Para la mayoría de estas empresas, es ir demasiado lejos", comentó sobre el impacto de las nuevas sanciones.

JM