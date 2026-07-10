EU desclasifica 40 nuevos archivos sobre OVNIS

El Gobierno de EU dio un nuevo paso en su programa de transparencia sobre los fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) al publicar un cuarto paquete de 40 archivos desclasificados, entre ellos 19 videos, relacionados con avistamientos registrados por personal militar y otras agencias federales. Aunque los documentos incorporan nuevos testimonios e imágenes, las autoridades insisten en que no constituyen una prueba de vida extraterrestre, sino casos que aún no han podido explicarse de manera concluyente.

La nueva entrega forma parte del programa de desclasificación iniciado en mayo de 2026, tras una orden del presidente Donald Trump, mediante el cual el Departamento de Guerra ha liberado cientos de documentos, fotografías y videos sobre objetos voladores no identificados recopilados durante décadas.

Entre los expedientes más comentados destaca un reporte de septiembre de 2015 sobre un objeto observado cerca de la planta nuclear de Pantex, en Texas, una de las instalaciones más importantes para el mantenimiento del arsenal nuclear estadounidense. Según el informe, el objeto se desplazaba lentamente, a una velocidad estimada de entre 16 y 24 kilómetros por hora, sin que los investigadores pudieran determinar su origen.

De Los Álamos al programa Apolo: los casos que siguen despertando preguntas

Los nuevos documentos también incluyen archivos históricos que se remontan a 1949, cuando funcionarios estadounidenses investigaban una serie de misteriosas "bolas de fuego verdes" observadas cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos, uno de los principales centros de investigación nuclear del país. Aunque en aquella época se propusieron diversas explicaciones, el fenómeno nunca fue esclarecido por completo.

El Gobierno estadounidense ha señalado que muchos de estos casos permanecen abiertos simplemente porque no existe suficiente información para identificar con certeza el fenómeno observado, lo que no implica necesariamente un origen extraterrestre. Las investigaciones contemplan desde fenómenos atmosféricos poco comunes hasta drones, globos, fallos instrumentales o tecnologías desarrolladas por otros países.

Entre los archivos liberados en entregas anteriores también aparecen referencias a las misiones NASA Apolo 12, Apolo 17 y Géminis 7, cuyos astronautas reportaron luces u objetos que llamaron su atención durante sus viajes espaciales. Sin embargo, en la mayoría de los casos esos avistamientos terminaron atribuyéndose a restos de cohetes, fragmentos desprendidos de las naves o efectos ópticos producidos por la iluminación solar.

Los astronautas y el fenómeno OVNI

A lo largo de los años, varios astronautas han compartido públicamente sus opiniones sobre los objetos voladores no identificados, aunque la mayoría ha pedido prudencia antes de relacionarlos con vida extraterrestre.

Uno de los testimonios más conocidos es el de Edgar Mitchell, quien años después de abandonar la NASA afirmó creer que el fenómeno OVNI merecía una investigación más profunda y aseguró que el universo es demasiado vasto para descartar la existencia de otras civilizaciones.

Por su parte, Gordon Cooper sostuvo en distintas entrevistas que presenció reportes de objetos que no pudieron identificarse durante su carrera, aunque nunca presentó pruebas concluyentes de un origen extraterrestre.

En contraste, astronautas como Scott Kelly han explicado que muchos supuestos avistamientos pueden deberse a ilusiones ópticas, reflejos o basura espacial, recordando que el entorno espacial puede generar fenómenos visuales difíciles de interpretar.

¿Significan estos archivos que existen los extraterrestres?

La respuesta oficial continúa siendo no. El Departamento de Guerra insiste en que los archivos corresponden a fenómenos aéreos no identificados, una categoría utilizada cuando un objeto observado no puede explicarse con la información disponible en ese momento. Esto significa que el caso permanece abierto, pero no constituye evidencia de tecnología extraterrestre.

Aun así, los documentos muestran que las fuerzas armadas estadounidenses consideran estos incidentes un asunto de seguridad nacional, especialmente cuando ocurren cerca de instalaciones militares, bases aéreas o complejos relacionados con armamento nuclear. Por ello, cada nuevo reporte continúa siendo analizado por especialistas para determinar si corresponde a tecnología convencional, fenómenos naturales o cualquier otra explicación verificable.

Con esta cuarta entrega, el programa de desclasificación supera ya varios cientos de documentos publicados y las autoridades estadounidenses han confirmado que continuarán liberando nuevos archivos de forma gradual, en un intento por ofrecer mayor transparencia sobre uno de los temas que más curiosidad ha despertado entre el público durante décadas.

Con información de SUN

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