La congresista demócrata Adelita S. Grijalva criticó este viernes el plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para trasladar a 108 niños inmigrantes detenidos en Arizona a instalaciones carcelarias en Texas y Luisiana y pidió detener el desplazamiento.

El traslado afectaría a un bebé de cinco meses, nacido en Estados Unidos, detenido junto a su progenitor , según advirtió la legisladora.

"Los planes de la administración Trump de trasladar a 108 niños a cientos de millas de distancia de sus abogados y defensores constituyen un intento peligroso de privarlos de sus derechos al debido proceso y de acelerar sus deportaciones", dijo en un comunicado la congresista que representa un distrito fronterizo de Arizona.

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La demócrata advirtió que obligar a los niños a estos traslados "solo agrava el sufrimiento que muchos ya han padecido antes de llegar a Estados Unidos".

Asimismo, defendió que todo niño en EU, sin importar su situación migratoria, merece protección, estabilidad y un acceso efectivo a la representación legal que la ley les garantiza.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha enfrentado críticas por los esfuerzos para detener y deportar a menores de edad.

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Un análisis reciente de ProPublica reveló que los menores no acompañados que residen en Estados Unidos están siendo detenidos y expulsados a un ritmo aproximadamente tres veces mayor que durante el anterior mandato del presidente Trump (2017-2021).

El estudio también encontró que se han emitido más de 10 mil órdenes de expulsión y de salida voluntaria al mes contra menores inmigrantes que llegaron solos o con familiares ; una cifra casi cuatro veces superior a la registrada durante su primer periodo en la presidencia.

JM