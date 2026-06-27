Ucrania lanzó un fuerte ataque nocturno contra una docena de regiones rusas, la Crimea ocupada por Moscú y los mares circundantes, informó el Ministerio de Defensa de Moscú, en lo que parecía ser uno de los mayores operativos de Kiev con drones desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia hace más de cuatro años.

Las defensas antiaéreas rusas interceptaron 660 drones ucranianos, detalló el Ministerio de Defensa del país. Hasta ahora, el ataque ucraniano de mayor envergadura en el último año, tiempo en el que ha acelerado el desarrollo de aviones no tripulados, se produjo el 17 de mayo con 556 drones.

En un intento de cambiar el rumbo de la extenuante guerra de desgaste que libra Rusia, los drones ucranianos de largo alcance llevan meses bombardeando las instalaciones petroleras y energéticas detrás de la línea del frente y en lo profundo del territorio ruso.

La campaña ha provocado escasez de combustible y ha interrumpido las líneas de suministro del ejército, lo que ha frenado los esfuerzos bélicos de Moscú en el campo de batalla, según funcionarios y analistas occidentales, y ha elevado la presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin.

Los reportes iniciales de daños en Rusia tras el ataque nocturno ofrecieron poca información. El Ministerio de Defensa no suele revelar cuáles fueron los objetivos de las ofensivas ucranianas, ni ofrece detalles sobre los daños causados.

El medio independiente digital ruso Astra publicó que una planta química y una central hidroeléctrica en Novomoskovsk fueron atacadas y se incendiaron. Agencias internacionales no pudieron verificar el reporte de manera independiente y no hubo confirmación oficial.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, señaló que 47 drones ucranianos fueron derribados cuando volaban hacia la capital rusa. No reportó víctimas ni daños.

El Servicio de Seguridad de Ucrania aseveró que utilizó drones para atacar buques de la Marina rusa y radares de defensa antiaérea en Kerch, una importante ciudad portuaria en Crimea.

Los objetivos fueron dos buques de reconocimiento y colocación de minas -el Volga y el Vyatka-, y el transbordador de carga y pasajeros Petropavlovsk, indicó la agencia, que añadió que los ataques causaron un gran incendio. La afirmación no pudo ser verificada de manera independiente.

La gran ofensiva se produjo horas después que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, escribió en X que había ordenado “una operación de influencia de 40 días” -que se cree que significa una escalada de ataques- destinada a “obligar (a Rusia) a poner fin a la guerra” luego que los esfuerzos de paz de Estados Unidos durante el último año no produjeran ningún avance.

AP

Kiev y Moscú intercambian prisioneros

Como lo han hecho ocasionalmente en el pasado, Rusia y Ucrania intercambiaron prisioneros de guerra, y 160 de cada bando regresaron a casa el viernes, anunciaron autoridades.

“Todos ellos estaban cautivos desde 2022”, dijo Zelenski al aludir al hecho de que los soldados ucranianos fueron hechos prisioneros en el primer año de la guerra.

Entre los retornados en el intercambio hay integrantes del Ejército, el Servicio Estatal de Transportes Especiales, la Guardia Nacional y la Guardia de Fronteras.

Estos combatientes fueron capturados mientras defendían Mariúpol y la acerería de Azovstal y otras zonas del frente en las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Járkov, Zaporiyia, Kiev, Cherníguiv y Sumi, según dijo Zelenski.

El presidente ucraniano agradeció a todos los funcionarios ucranianos su trabajo en el proceso de negociación que hizo posible el canje, y reconoció también la labor de los soldados en el frente que hacen prisioneros a soldados rusos que después pueden ser intercambiados por ucranianos cautivos.

Civiles en Kiev, Zaporiyia y Sumy sufren bombardeos

Ataques realizados el viernes sobre la capital, Kiev, así como en las regiones sureñas de Odesa y Zaporiyia, y en Sumy, en el Noreste ucraniano, dejaron al menos 19 heridos, incluido un niño de 9 años, según las autoridades. En algunos de los ataques rusos se utilizaron potentes bombas planeadoras y también se atacaron gasolineras.

Las Fuerzas de Defensa de Ucrania interceptaron durante la noche 174 de los 189 drones lanzados por Rusia, informó la fuerza aérea ucraniana. Pero cuatro de los siete misiles balísticos Iskander-M disparados lograron atravesar las defensas antiaéreas y alcanzaron varios lugares, agregó.

CT