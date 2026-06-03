Estados Unidos propone nuevos aranceles a México, Canadá y la Unión Europea

Estados Unidos planteó la posibilidad de aplicar un nuevo arancel del 10 % a varios de sus principales socios comerciales, entre ellos México, Canadá y la Unión Europea, al considerar que no han implementado acciones suficientes para combatir el trabajo forzoso. En el caso de naciones como China, Brasil e India, la tarifa propuesta aumentaría hasta el 12,5 %.

A través de un comunicado difundido este martes, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señaló que, de aprobarse la medida, estos gravámenes afectarían a 60 economías y se establecerían en el marco de una investigación realizada conforme a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Estas nuevas tasas están "relacionados con la omisión de imponer y hacer cumplir de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso", afirma el texto.

EU recomienda imponer tasas del 10 % a las importaciones de catorce socios

La Administración del presidente, Donald Trump, recomienda imponer tasas del 10 % a las importaciones de catorce socios, entre ellos la UE, Taiwán, el Reino Unido y sus dos vecinos, México y Canadá, con los que negocia una revisión del tratado comercial tripartito T-MEC.

Mientras que otros 46 países, incluyendo China, Japón, Corea del Sur, India, Brasil y Suiza, serían gravados con el 12,5 %, un incremento frente al arancel temporal del 10 % impuesto por Trump después de que el Supremo invalidara en febrero gran parte del esquema arancelario impuesto por el presidente a los aliados comerciales de EE.UU.

"La falta de acción por parte de nuestros socios comerciales más importantes para abordar la importación de productos elaborados con trabajo forzoso es inaceptable", advirtió el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer en el comunicado.

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Según Greer, esto "crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones desiguales", una "disparidad" que, insistió, no será tolerada.

"Algunos socios comerciales han adoptado medidas iniciales para prevenir la importación de productos provenientes del trabajo forzoso, incluso a través del T-MEC y de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Comercio Recíproco. Sin embargo, cada uno de nuestros socios comerciales debe hacer más para garantizar que el comercio no fomente ni arraigue perversamente el trabajo forzoso a nivel mundial", concluyó.

La Oficina del Representante Comercial informó de que recibirá comentarios sobre estas propuestas de nuevos aranceles hasta el 6 de julio próximo, tras lo que organizará audiencias públicas antes de tomar una decisión definitiva.

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NA