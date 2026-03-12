Un conductor fue arrestado tras estrellar su camioneta contra una de las barricadas de la Casa Blanca en la madrugada del miércoles, informó la Policía de esa ciudad.

El incidente, en el que no hubo heridos, ocurrió alrededor de las 06:37 horas, después de que el sospechoso atravesara una barrera ubicada en la avenida Connecticut.

Las calles de alrededor de la residencia ejecutiva estadounidense estuvieron cerradas de manera temporal mientras tienen lugar las investigaciones.

El presidente Donald Trump se encuentra en la Casa Blanca, desde donde se prevé que parta hoy hacia el Estado de Kentucky, una parada en su agenda de compromisos a nivel interno.

En enero pasado, un hombre fue arrestado por agentes del Servicio Secreto por supuestamente causar daños materiales y romper ventanas en la residencia en Ohio del vicepresidente estadounidense, JD Vance, que no se encontraba en el lugar.

