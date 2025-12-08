El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) detuvo a más de 75 mil personas sin historial penal en redadas migratorias en los nueve primeros meses del Gobierno de Donald Trump, según divulgó este domingo NBC News.

El canal cita datos del Deportation Data Project de la Universidad de California, en Berkeley, que fueron obtenidos mediante una demanda de esa institución contra el ICE y proceden de una oficina interna de la agencia que se encarga de las cifras de arrestos, detenciones y deportaciones.

Esos 75 mil detenidos sin historia delictiva entre el 20 de enero y el 15 de octubre suponen más de un tercio del total de 220 mil detenidos en las operaciones migratorias desplegadas por el Gobierno de Trump y supuestamente dirigidas a los criminales más violentos. Las cifras no incluyen los datos de detenciones de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), que ha acometido redadas en grandes ciudades como Los Ángeles este año, indica el medio, lo que sugiere que la cifra de detenidos sin historial delictivo es aún mayor.

Además, señala que en el caso de los detenidos con historial penal, los datos recabados por ICE no diferencian entre las personas que han cometido infracciones menores y las que han cometido delitos graves, como asesinato o violación.

Según los detalles de los datos del Deportation Data Project, cerca del 90% del total de estas personas detenidas por ICE hasta mitad de octubre eran hombres, y la nacionalidad más común era la mexicana, seguidos por guatemaltecos y hondureños.

La información recopilada también refleja un aumento notable en la intensidad de los operativos, muchos de los cuales se llevaron a cabo en zonas residenciales y centros laborales, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos civiles.

Diversos grupos comunitarios han criticado que la estrategia prioriza detenciones masivas sin análisis de riesgo, mientras que abogados migratorios advierten que la falta de claridad en los criterios de arresto podría estar vulnerando el debido proceso.

No está claro cuántos de los detenidos han sido deportados, pero casi 23 mil figuran en una categoría de deportación voluntaria, agrega el medio.

Asimismo, expertos consultados por NBC News señalan que el ritmo de operativos sugiere una política más agresiva que en administraciones anteriores, con efectos directos en comunidades migrantes que viven bajo creciente presión y temor.

A este panorama se suma el creciente número de testimonios de familiares que denuncian separaciones abruptas y dificultades para acceder a información sobre el paradero de los detenidos.

Organizaciones humanitarias han documentado casos en los que los arrestos ocurrieron frente a menores de edad, generando episodios de ansiedad y afectaciones emocionales.

También alertan que, ante el temor de redadas, muchas personas han reducido sus visitas a servicios médicos o han evitado acudir a trámites esenciales, lo que impacta negativamente su vida cotidiana.

En paralelo, analistas señalan que la publicación de estos datos podría intensificar el debate político sobre la eficacia y el enfoque de la política migratoria federal, que continúa siendo uno de los temas más polarizadores en el país.

CT