Motocicleta-bomba deja al menos 15 heridos en Balboa, Cauca

Al menos 15 personas resultaron heridas por la detonación de una motocicleta-bomba en cercanías a la estación de Policía del municipio de Balboa, departamento de Cauca (suroeste), una acción ocurrida la noche del sábado y atribuida por las autoridades a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC).

La Defensoría del Pueblo aseguró este domingo que el atentado además de ser una "nueva infracción al derecho internacional humanitario" fue un "ataque indiscriminado que afectó la vida e integridad de civiles y causó daños a bienes de carácter civil", incluida la Alcaldía, locales comerciales, la cooperativa de caficultores y al fluido eléctrico.

Agregó que ese municipio junto con Patía, hacen parte de un "enclave cocalero" y de minería ilegal que está en disputa por parte de grupos armados ilegales.

Carolina Camargo, secretaria de salud del Cauca, explicó que tras el ataque se reportaron siete heridos, pero con el transcurso de las horas la cifra aumentó hasta llegar a 15 víctimas, varias de las cuales fueron enviadas a centros de atención de mayor complejidad fuera de Balboa.

El presidente, Gustavo Petro, calificó hoy lo ocurrido de "terrorismo" y dio la razón al mandatario estadounidense, Donald Trump, al considerar que la mezcla entre narcotráfico y terrorismo es "narcoterrorismo".

Además, anunció que "esta lista la acusación" contra Néstor Gregorio Vera "Iván Mordisco", jefe del EMC en la Corte Penal Internacional; mientras que el ministerio de Defensa ofreció una recompensa de unos 56 mil dólares por información que permita ubicar a los autores del ataque.

Iris Marín, la defensora del Pueblo, manifestó su "solidaridad y acompañamiento a las víctimas" y le pidió a los grupos armados ilegales en la región abandonar "las economías que dañan a la población y a la naturaleza, cesen el uso de la violencia y permitan que el pueblo caucano ejerza plenamente su derecho a la paz".