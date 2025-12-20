Sábado, 20 de Diciembre 2025

Más de la mitad de las víctimas de violencia sexual en España son latinas

La mayoría de las víctimas de violencia sexual en España son mujeres y niños, niñas y adolescentes

Por nacionalidad, los principales países de origen de los agresores en España fueron Marruecos (mil 100 agresores) Colombia (676), Rumanía (327) Perú (297) y Argelia (241). SUN / ARCHIVO

El 27% de las víctimas de la violencia sexual en España durante el pasado año fueron extranjeras, un total de 6 mil 144 personas, de las cuales el 55.49 % procedían de países de América, con Colombia, Venezuela y Perú a la cabeza.

Son datos que recoge el 'Informe sobre delitos contra la libertad sexual', que hizo público este pasado lunes el Ministerio del Interior de España con datos del año 2024.

Según las cifras del informe, 3 mil 409 víctimas de la violencia sexual en España el año pasado eran originarias de América; mil 129 eran colombianas, 367 venezolanas, 360 peruanas, 267 hondureñas y 183 brasileñas.

Además, en un 90 % de las agresiones las víctimas eran mujeres, un porcentaje superior que en los casos en los que las víctimas son españolas, en los que las mujeres representan un poco más del 85 % del total.

En cuanto a los agresores, casi el 40% del total de detenidos o investigados por este tipo de crímenes en 2024 eran de origen extranjero, o sea, 5 mil 641 personas.

Por nacionalidad, los principales países de origen de los agresores fueron Marruecos (mil 100 agresores) Colombia (676), Rumanía (327) Perú (297) y Argelia (241). 

La mayoría de víctimas son mujeres, niños y adolescentes

Estos y otros de los datos que recoge el informe apuntan a "la sobrerrepresentación femenina en la victimización sexual", la alta incidencia de esta violencia contra la infancia y la "fuerte masculinización de la autoría" de estos delitos.

Del total de víctimas, el 85.69 % eran mujeres (19 mil 518) y el 8.17 % varones menores de edad (mil 861). El resto, mil 385, eran hombres mayores de edad.

Así, la mayoría de las víctimas de violencia sexual en España son mujeres y niños, niñas y adolescentes. Asimismo, el informe recoge que el año pasado se denunciaron 22 mil 846 delitos contra la libertad sexual en el país, un 4.68 % más que el año anterior y un 66% más que hace seis años

