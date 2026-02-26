Suman 53 muertos por lluvias en Brasil

El saldo de personas fallecidas por las intensas lluvias que azotan el sureste de Brasil se elevó a 53 en el estado de Minas Gerais, mientras continúan las labores de búsqueda para localizar a 15 personas reportadas como desaparecidas, informaron este jueves autoridades oficiales.

De acuerdo con el reporte del cuerpo de Bomberos, la actualización incluye el hallazgo de seis cuerpos que hasta el miércoles permanecían en calidad de desaparecidos.

El mayor número de víctimas, 47 fallecidos y 13 desaparecidos, se registraron en Juiz de Fora, una ciudad de medio millón de habitantes situada en el sur de Minas Gerais, cerca de la frontera con Río de Janeiro.

El resto de víctimas se registraron en Ubá, un municipio a unos 100 kilómetros de distancia, también ubicado en la llamada Zona da Mata, una región serrana que suele registrar fuertes precipitaciones en el verano austral.

El temporal empezó el lunes y causó multitud de deslizamientos de tierra, graves inundaciones que han anegado barrios enteros y daños estructurales en infraestructuras.

Las lluvias persisten y causaron nuevas inundaciones y derrumbes en la mañana de este jueves, mientras que los bomberos y las fuerzas de seguridad mantienen un operativo para rescatar a las personas afectadas.

Alrededor de 3 mil 600 habitantes de Juiz de Fora y Ubá tuvieron que abandonar sus hogares desde el lunes y se encuentran alojados en refugios temporales y casas de familiares.

