Los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras, permanecen este domingo sin cambios por problemas técnicos en el escrutinio, que lidera el candidato Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional y quien ha recibido el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Con el 88 % de las actas procesadas desde el viernes, Asfura encabeza el conteo con 1 millón 132 mil 321 votos (40.19 %), frente a los 1 millón 112 mil 570 (39.49 %) de Salvador Nasralla, candidato del también conservador Partido Liberal, según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, permanece relegada en un lejano tercer lugar con 543 mil 675 papeletas (19.30 %).

La consejera presidenta del ente electoral de Honduras, Ana Paola Hall, atribuyó este sábado a "problemas técnicos" la paralización del sistema de escrutinio de los comicios.

Los resultados, publicados entre repetidas interrupciones en la transmisión del conteo desde la jornada electoral, mantienen al país en incertidumbre y han motivado reclamos de transparencia y celeridad por parte de partidos, observadores y organismos internacionales.

De las 16 mil 858 actas escrutadas, 14 mil 451 se consideran “correctas” y 2 mil 407 presentan “inconsistencias” , lo que obligará a un recuento voto por voto, según el ente electoral, que integran tres consejeros que representan a los partidos Nacional, Liberal y Libre.

Quedan 2 mil 571 actas por contabilizar en el centro de cómputo del CNE, de un total de 19 mil 152.

Los hondureños acudieron a las urnas para elegir presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados nacionales y 128 al Parlamento Centroamericano, en un proceso marcado por la paralización del escrutinio y la incertidumbre sobre los resultados.

No obstante, más de 5 mil electores del pintoresco municipio de San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso, podrán votar hasta este domingo, luego de que irregularidades durante la jornada electoral del 30 de noviembre les impidieran ejercer su sufragio.

