El Ejército de Irán anunció la tarde de este miércoles 10 de junio del 2026 el cierre del estrecho de Ormuz "por completo" a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar este disputado punto, clave para el comercio global de crudo.

El anuncio llega después de una nueva oleada de ataques lanzados por Estados Unidos contra varios puntos de Irán como represalia al ataque iraní contra un helicóptero estadounidense el pasado lunes.

"El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales", expresó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El comando del Ejército iraní agregó que cualquier barco que busque cruzar el estrecho se convertirá en "un objetivo". De hecho, la Guardia Revolucionaria publicó un mensaje, también recogido por Tasnim, donde aseguró haber disparado contra dos barcos que intentaron atravesar Ormuz.

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El Cuartel General también tachó de falso un supuesto operativo "secreto" dado a conocer el miércoles por el presidente de EU, Donald Trump, para apoyar el tránsito de petroleros a través de Ormuz.

Estados Unidos niega que el estrecho de Ormuz esté cerrado

Luego de este polémico anuncio, Estados Unidos negó que el estrecho de Ormuz esté cerrado como aseguró Irán tras la oleada de ataques en varias zonas del país persa.

"Esta noche, los buques comerciales continúan transitando hacia el interior y el exterior del estrecho de Ormuz", aseguró el Comando Central de EU (Centcom) en un breve comunicado.

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El Ejército de Irán había advertido de que dispararía contra todo tipo de embarcaciones si trataban de cruzar el estrecho, por lo que declaró cerrado este punto clave para el comercio global de crudo.

Incluso la Guardia Revolucionaria publicó un mensaje, recogido por Tasnim, en el que aseguró haber disparado contra dos barcos que intentaron cruzar Ormuz.

"Fuentes mediáticas iraníes afirman que Irán ha atacado un buque de guerra estadounidense en el estrecho de Ormuz. FALSO.", publicó Centcom en su red social de X.

Tanto el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, como el presidente, Donald Trump, amenazaron durante la jordana de este miércoles con retomar los bombardeos después de que el derribo de un helicóptero estadounidense el martes desencadenara un nuevo intercambio de ataques.

JM