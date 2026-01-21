Ecuador impondrá aranceles a Colombia por déficit en seguridad

Ecuador anunció el miércoles una tasa unilateral de 30% a las importaciones de productos colombianos tras argumentar un déficit comercial de mil millones de dólares con ese país y falta de reciprocidad en el cuidado de las fronteras binacionales.

El presidente Daniel Noboa, quien se encuentra en Davos, aseveró en su cuenta de X que su país ha hecho "esfuerzos reales de cooperación con Colombia" y señaló que mientras "hemos insistido en el diálogo" los militares ecuatorianos "siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera, sin cooperación alguna" de sus pares de ese país.

Ante ello, a lo que llamó "falta de reciprocidad y acciones firmes", aseveró que desde el 1 de febrero Ecuador impondrá "una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia ".

Minutos después del mensaje del mandatario ecuatoriano, el Ministerio de Defensa de Colombia señaló en su cuenta de X que la cooperación de ambos países permitió "resultados concretos contra el narcotráfico transnacional" y precisó que en una acción conjunta "se logró la incautación de 2,24 toneladas de marihuana en la zona fronteriza".

Añadió que Colombia reafirma su compromiso con la cooperación bilateral en materia de seguridad, el intercambio de información y la acción coordinada en zonas de frontera.

La balanza comercial entre Ecuador y Colombia ha sido deficitaria para el primer país. De enero a noviembre de 2024 las exportaciones ecuatorianas fueron de 760 millones de dólares, mientras desde Colombia se importaron mil 866 millones de dólares, según las últimas cifras del Ministerio de Producción, mientras que la Federación de Exportadores de Ecuador aseguró que entre enero y noviembre de 2025 el déficit comercial con Colombia fue de 852 millones de dólares.

Entre los principales productos que Ecuador compra a Colombia están la energía eléctrica, medicinas y productos de limpieza, mientras Ecuador exporta productos primarios e industriales no petroleros como enlatados de pescado, maderas, extractos de aceites vegetales y manufacturas, entre otros.

El analista Jaime Carrera, presidente del Observatorio de la Política Fiscal, dijo a The Associated Press que buena parte de los problemas del narcotráfico y la violencia que registra Ecuador están ligados a Colombia, que "tampoco controla los cultivos, la producción de drogas y el transporte hacia nuestro país".

Pero reconoció que "los aranceles unilaterales van a romper las normas de comercio e incluso las normas de la Comunidad Andina de Naciones y eso es negativo para la relación binacional".

La cancillería y el Ministerio de Producción no respondieron de inmediato a las consultas sobre si la medida anunciada transgrede la normativa del comercio internacional.

Noboa añadió que esta medida se mantendrá hasta que "exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera" con la misma determinación que tiene el Estado ecuatoriano.

Ambos países comparten una extensa frontera de alrededor de 700 kilómetros de largo que se extiende desde el océano Pacífico, pasando por la región andina y que termina en la Amazonia, donde por el lado colombiano operan con relativa libertad grupos armados ilegales, delincuentes y narcotraficantes, según la policía ecuatoriana.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

