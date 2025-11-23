Subastan reloj de pasajero del Titanic por una millonada histórica

El reloj de bolsillo de oro de Isidor Straus, quien falleció en el Titanic junto con su esposa, Ida, se vendió en subasta por la cifra récord de 1.78 millones de libras (más de dos millones de euros), según informa la "BBC", se trata de un precio récord.

La pareja se encontraba entre las más ricas de las más de mil 500 personas que fallecieron cuando el barco, que cubría la ruta de Southampton a Nueva York, se hundió tras chocar con un iceberg el 14 de abril de 1912.

Su cuerpo fue recuperado del Atlántico pocos días después del desastre, y entre sus efectos personales se encontraba un reloj de bolsillo Jules Jurgensen de oro de 18 quilates. La reliquia, que permaneció en la familia Straus, fue vendida el sábado por la casa de subastas Henry Aldridge and Son.

Straus fue un empresario, político y copropietario estadounidense de origen bávaro de los grandes almacenes Macy's en Nueva York.

Se cree que la noche del naufragio, su esposa rechazó un lugar en un bote salvavidas porque no quería separarse de su esposo y dijo que prefería morir a su lado. El cuerpo de Ida Straus nunca fue encontrado.

Esta no es la primera vez que se subastan objetos pertenecientes a pasajeros del Titanic.

El pasado abril, el reloj del empresario estadounidense John Jacob Astor, fallecido en el naufragio a los 47 años, se vendió por el precio récord anterior de 1.37 millones de euros. El pasado noviembre, un reloj de oro regalado al capitán del barco que rescató a más de 700 personas se vendió en subasta por casi 2 millones de dólares.

MF