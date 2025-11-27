Día de Acción de Gracias: ¿Qué tiendas abrirán en Thanksgiving?

Cada cuarto jueves de noviembre, en Estados Unidos las familias llevan a cabo una cena conmemorativa para celebrar el Día de Acción de Gracias. Festejar este día no es solo una tradición, es un símbolo de unión y gratitud.

Debido a que es una de las fechas más importantes para los estadounidenses, no se trabaja y muchas tiendas deciden cerrar para permitir a los empleados pasar el día con sus familias.

No obstante, muchas personas realizan las compras de la cena a último minuto. Por fortuna, algunas tiendas permanecen abiertas, aunque con horario reducido, en este articulo revisaremos cuales.

Tiendas abiertas en Thanksgiving 2025

Los siguientes supermercados y tiendas de alimentos mantendrán sus puertas abiertas, la mayoría con horario reducido

Kroger y todas sus afiliadas:

Baker’s, City Market.

Dillons, Food 4 Less.

Fred Meyer.

Fry’s, Gerbes.

Jay C.

King Soopers.

Mariano’s.

Metro Market.

Pay-Less.

Pick’n Save.

QFC.

Ralphs.

Ruler.

Smith’s.

Abiertas hasta las 3:00 o 4:00 p.m.

Whole Foods Market

De 7:00 a.m. a 1:00 p.m. (cerradas en Massachusetts, Maine y Rhode Island por ley estatal)

Meijer

Abrirá desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Food Lion

Hasta las 3:00 p.m. (algunas regiones de Virginia hasta las 4:00 p.m.)

Sprouts Farmers Market

de 7:00 a.m. a 2:00 p.m

Safeway

Abierto en horario reducido según ubicación

Tiendas de conveniencia abiertas

Dollar General – abierto (horarios varían).

– abierto (horarios varían). Dollar Tree – 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

– 8:00 a.m. a 9:00 p.m. Family Dollar – 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

– 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Big Lots – 7:00 a.m. a medianoche.

– 7:00 a.m. a medianoche. 7-Eleven – la mayoría abiertos (horarios varían).

– la mayoría abiertos (horarios varían). CVS – la mayoría abiertas de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

– la mayoría abiertas de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Walgreens – solo sucursales 24 horas para servicios esenciales.

– solo sucursales 24 horas para servicios esenciales. Rite Aid – 24 horas en algunas ubicaciones.

¿Cómo se celebra el ThanksGiving Day?

Inflan un globo con el personaje Bluey antes del 99.º Desfile Anual del Día de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York, EFE / O. FEDOROVA

La tradición es realizar una cena en familia, en la que se expresen agradecimientos por las bendiciones del año. Se suele preparar un platillo típico, los más populares incluyen: pavo al horno, puré de papas, salsa de arándanos, relleno, coles de Bruselas, pastel de calabaza y ponche.

Se suelen organizar desfiles con globos gigantes, música en vivo, bailarines, etcétera. Macy's en Nueva York destaca por ser la sede del desfile más famoso, pero los de Chicago, Plymouth y Nueva Orleans también son muy conocidos.

TG