Día de Acción de Gracias: ¿Qué tiendas abrirán en Thanksgiving?

Cada cuarto jueves de noviembre, en Estados Unidos las familias llevan a cabo una cena conmemorativa para celebrar el Día de Acción de Gracias. Festejar este día no es solo una tradición, es un símbolo de unión y gratitud. Debido a que es una de las fechas más importantes para los estadounidenses, no se trabaja y muchas tiendas deciden cerrar para permitir a los empleados pasar el día con sus familias. No obstante, muchas personas realizan las compras de la cena a último minuto. Por fortuna, algunas tiendas permanecen abiertas, aunque con horario reducido, en este articulo revisaremos cuales. Los siguientes supermercados y tiendas de alimentos mantendrán sus puertas abiertas, la mayoría con horario reducido Kroger y todas sus afiliadas:Abiertas hasta las 3:00 o 4:00 p.m.De 7:00 a.m. a 1:00 p.m. (cerradas en Massachusetts, Maine y Rhode Island por ley estatal)Abrirá desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.Hasta las 3:00 p.m. (algunas regiones de Virginia hasta las 4:00 p.m.)de 7:00 a.m. a 2:00 p.mAbierto en horario reducido según ubicaciónLa tradición es realizar una cena en familia, en la que se expresen agradecimientos por las bendiciones del año. Se suele preparar un platillo típico, los más populares incluyen: pavo al horno, puré de papas, salsa de arándanos, relleno, coles de Bruselas, pastel de calabaza y ponche.Se suelen organizar desfiles con globos gigantes, música en vivo, bailarines, etcétera. Macy's en Nueva York destaca por ser la sede del desfile más famoso, pero los de Chicago, Plymouth y Nueva Orleans también son muy conocidos.TG