Día de Acción de Gracias: ¿Habrá pago doble si trabajas esta fecha?

En Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving, es una festividad en la que las familias y amigos se reúnen para agradecer por las bendiciones recibidas durante el año , a menudo alrededor de una gran cena del típico pavo. Se conmemora el cuarto jueves del mes de noviembre, este año será el jueves 27 de este mes.

También en otros países se celebra, pero no en mayor medida como en nuestro país vecino del norte. Por lo tanto, considerando que es una de las fechas importantes para ellos, y tomando como día feriado, existe la duda de si habrá pago doble si se llega a laborar en esa fecha.

¿Habrá pago doble si se trabaja el Día de Acción de Gracias?

Primero se debe tomar en cuenta y conocer cuales son los requisitos que requiere La Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA) que es quien otorga el derecho a recibir el pago por horas extras.

De acuerdo con la División de Salarios y Horas del Departamento del Trabajo, el empleador debe pagar horas extras, si:

Se trata de un empleado no exento

Se trabaja más de 40 horas durante una semana laboral

¿Cómo se pagan los días festivos?

La FLSA NO obliga a los empleadores a hacer pagos adicionales, si el empleado debe trabajar:

los fines de semana

días feriados

O días de descanso

En estos casos el empleado recibiría su pago regular por hora, a menos que tenga un contrato que diga lo contrario. Entonces como no es obligatorio pagar los días feriados, no serán remunerados con pago doble quienes trabajen este jueves.

Únicamente en el caso de que el empleador jefe acuerde previamente con sus empleados, puede ser posible recibir el pago.

Los trabajadores del gobierno son los únicos que descansarán sin perder el sueldo de ese día, pues es parte de su derecho no laborar en días feriados nacionales. Todo esto es aplicable sólo en Estados Unidos.

En México no se celebra dicha festividad, porque no es reconocida por el Gobierno como día oficial, por lo que NO habrá suspensión laboral ni escolar, y por lo tanto tampoco pago doble si se trabaja este jueves.

