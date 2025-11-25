La sorprendente cueva de casi 30 kilómetros en España que enloqueció a los científicos

Un increíble hallazgo espeleológico fue descubierto en Málaga, España. Se trata de un sistema subterráneo gigante dentro de una cueva, convirtiendo este hito en el más grande de Andalucía.

El descubrimiento lo realizó el Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga (GES) quienes dedicaron 30 años a la exploración, todo ese tiempo y sus esfuerzos dieron frutos al obtener un satisfactorio resultado: 26,4 kilómetros de longitud y un desnivel de -995 metros de profundidad, que conecta dos simas.

Encontrar la conexión entre la sima del Nevero TO-39 y la sima del Aire TO-61 no fue fácil, el proceso fue muy minucioso. Se midieron los ángulos con mucha exactitud, también revisaron mapas viejos en muchas ocasiones, para encontrar por donde tendrían que pasar en la cueva. Luego de varias horas encontraron el punto exacto donde las dos líneas de exploración se conectan en el subsuelo.

Además también se encontraron criaturas que es posible que nunca han visto el sol y evolucionaron; pues había animales sin ojos y otros que no tienen ninguna pigmentación, sobreviviendo gracias a los escasos nutrientes del lugar.

De esta forma pasa a ser una zona protegida por la UNESCO, ya que forma parte de la Reserva de la Biosfera, actualmente las autoridades la tienen en resguardo, restringiendo las visitas, y llevando un riguroso registro para ingresar a la cueva.

Más adelante se espera que hidrólogos y geólogos analicen y estudien la química del agua y los sedimentos para reconstruir la historia del lugar, pues tienen la intención de crear un mapa tridimensional que mostrará los detalles de la enorme piedra.

Se especula que si se logran encontrar más conexiones en el futuro, su longitud podría alcanzar los 50 kilómetros, por ahora el descubrimiento actual destaca la importancia geológica de esta región española a nivel mundial.

