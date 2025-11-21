Demócratas presentan denuncias contra Trump por amenazar con arrestos

Un grupo de legisladores demócratas en el Congreso decidió presentar denuncias ante la policía este viernes, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicara mensajes en sus redes sociales en los que llamaba abiertamente a que seis congresistas demócratas fueran arrestados y procesados penalmente.

Según Trump, dichos legisladores habrían incitado a miembros del Ejército a desobedecer “órdenes ilegales”, lo que, a su juicio, justificaba acciones severas en su contra.

Los representantes Jason Crow, de Colorado, y Chrissy Houlahan y Chris Deluzio, ambos del estado de Pensilvania, explicaron que las declaraciones del mandatario —en las que incluso hizo alusión a delitos como sedición y mencionó la posibilidad de aplicar la pena de muerte— representan una amenaza directa hacia ellos y un riesgo para la seguridad democrática.

De acuerdo con información publicada por el medio Politico, los legisladores sostienen que este tipo de mensajes no solo los pone en peligro, sino que además fomenta un clima de hostilidad y envía una señal alarmante a sus seguidores.

Aunque es improbable que las denuncias den lugar a acciones legales, marcan una escalada en las tensiones entre Trump y los demócratas en el Congreso.

Donald Trump, instó a arrestar y juzgar a seis legisladores demócratas que urgen en un video al Ejército a desobedecer "órdenes ilegales". EFE/ARCHIVO

Los mensajes de Trump, publicados en su red social Truth Social, calificaban la conducta de los legisladores como "sediciaria del más alto nivel" y exigían que fueran arrestados y juzgados.

En un video grabado frente al Capitolio, los seis congresistas enfatizaban que los miembros de las fuerzas armadas deben "defender la Constitución" y "desobedecer órdenes ilegales" , sin especificar a qué órdenes se referían, y alertaban sobre la importancia de respetar la cadena de mando dentro del Ejército.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó el jueves que Trump tenga la intención de ejecutar a los legisladores y condenó el vídeo , señalando que enviar un mensaje que sugiera desobediencia puede ser punible por la ley.

Leavitt defendió la legalidad de todas las órdenes emitidas por el presidente a las fuerzas armadas y recalcó que la integridad del ejército depende de mantener la cadena de mando para evitar caos o incidentes graves.

