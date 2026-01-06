Venezuela rinde homenaje a 24 militares muertos tras ataques de Estados Unidos

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela realizó un homenaje póstumo a 24 militares fallecidos durante los ataques lanzados por Estados Unidos el pasado sábado en territorio venezolano, acciones en las que fuerzas estadounidenses detuvieron a Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores.

A través de un video difundido este martes en su cuenta oficial de Instagram, la FANB mostró fragmentos de la ceremonia fúnebre, en la que subrayó que, pese a lo que calificó como un ataque ejecutado con superioridad en poder de fuego, tecnología y precisión, los soldados muertos no cedieron ante la ofensiva.

"Con el corazón henchido de orgullo y la mirada puesta en nuestra bandera, la gran familia militar rinde el más alto honor a los soldados que, con valentía inquebrantable, realizaron el sacrificio supremo en defensa de nuestra patria", expresó la Fuerza Armada, que se solidarizó con los familiares.

De acuerdo con el Ejército venezolano —uno de los componentes de la FANB, junto con la Aviación Militar, la Armada, la Guardia Nacional y la Milicia—, los fallecimientos se produjeron durante operativos militares estadounidenses en distintos puntos de Caracas y en al menos tres estados cercanos a la capital.



El fiscal general, Tarek William Saab, anunció este martes la designación de tres funcionarios para investigar las que estima que son "decenas" de muertes, tanto de civiles como de militares, un número que, según el funcionario, aún contabilizan.



El domingo, Cuba informó de que 32 de sus militares destinados en Venezuela murieron en "acciones combativas" durante el ataque estadounidense en territorio venezolano.



El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, explicó en redes sociales que los militares de su país "cumplían misiones" en Caracas a "solicitud de órganos homólogos de ese país", sin más detalles.



Poco antes del anuncio de La Habana, el presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado que "muchos en el otro bando" fallecieron en la operación para capturar a Maduro, incluidos "muchos cubanos" que lo protegían.

Fuentes venezolanas citadas por The New York Times revelaron que murieron 80 personas en la operación en Venezuela, mientras que funcionarios de Washington dijeron que media docena de soldados estadounidenses resultaron heridos, aunque Trump no quiso confirmar las cifras.



Este lunes, una docena de personas despidió a Rosa Elena González, de 80 años y residente en el estado La Guaira, cercano a Caracas, quien falleció durante los ataques.

YC