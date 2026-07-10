YosStoP rompió el silencio sobre su supuesto rechazo a Cristiano Ronaldo

Luego de que resurgieran versiones en redes sociales sobre un supuesto rechazo hacia Cristiano Ronaldo durante un encuentro en el pasado, la creadora de contenido YosStoP decidió aclarar la situación.

A través de sus declaraciones, explicó lo que realmente ocurrió, desmintió algunas de las especulaciones que han circulado y compartió su versión de los hechos que volvieron a generar conversación entre sus seguidores.

La influencer ha salido a hablar a partir de que en redes sociales se tergiversara una anécdota que contó en el podcast de Streccitown, otro creador de contenido, donde relató que rechazó conocer al jugador portugués, cosa que le valió criticas y burlas de internautas, en especial de seguidores del CR7.

Durante sus declaraciones, YosStoP aclaró que la historia que volvió a circular en redes sociales fue malinterpretada y negó haber rechazado personalmente a Cristiano Ronaldo. Explicó que, hace algunos años, participó en la grabación de un comercial en el que también colaboró el futbolista portugués; sin embargo, ambos filmaron sus escenas por separado y nunca llegaron a coincidir.

La creadora de contenido relató que, al concluir la producción, recibió la invitación para permanecer un día más en Madrid con el fin de conocer al delantero. No obstante, decidió regresar a México porque ya tenía programado su vuelo y aseguró que el futbol no es un tema que despierte un interés especial en ella.

Asimismo, señaló que su decisión no tuvo la intención de desairar al jugador, sino que respondió únicamente a una cuestión personal y de agenda. Incluso, comentó que Cristiano Ronaldo probablemente nunca se enteró de la invitación que ella rechazó, por lo que consideró exageradas las versiones que se difundieron en redes sociales y que presentaban el episodio como un desprecio hacia el deportista.

El choque de opiniones en redes sociales se magnifica al observar las cifras de popularidad de ambos personajes.

Por un lado, Cristiano Ronaldo no solo es una leyenda del balompié, sino que se mantiene como la persona más seguida del mundo en Instagram, superando los 670 millones de seguidores en 2026, lo que convierte a su base de fans en una de las más activas y protectoras del internet.

En contraste, YosStoP, aunque es una pionera de la creación de contenido en México con más de una década de trayectoria, cuenta con una comunidad de aproximadamente siete millones de seguidores en la misma plataforma.

Esta abismal diferencia en el alcance global explica por qué la anécdota generó una reacción tan desproporcionada y agresiva por parte de los aficionados al deporte.

KR