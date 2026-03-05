Venezuela confirma restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos

El Gobierno encargado de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, confirmó este jueves el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas y consulares con EU, una decisión anunciada previamente por el Departamento de Estado de EU y que marca un giro significativo en los vínculos entre ambos países tras años de ruptura.

El anuncio se produce dos meses después de la operación militar en la que fue capturado el expresidente Nicolás Maduro, un hecho que desencadenó una nueva etapa de contactos políticos entre Washington y Caracas.

Según el comunicado oficial difundido por el canciller venezolano Yván Gil en su cuenta de Telegram, el Ejecutivo venezolano expresó su disposición a avanzar hacia una fase de cooperación basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana entre Estados y el diálogo diplomático.

“Reafirmamos nuestra voluntad de abrir una nueva etapa de diálogo constructivo y cooperación entre nuestros pueblos”, señaló el Gobierno venezolano en el mensaje oficial.

El fruto de un proceso de dialogo

De acuerdo con las autoridades, la decisión es resultado de un proceso de conversaciones diplomáticas sostenidas en las últimas semanas con representantes estadounidenses, y se produce poco después de la visita a Caracas del secretario del Interior de EU., Doug Burgum, quien encabezó una delegación que sostuvo reuniones con funcionarios venezolanos para abordar temas de cooperación económica y energética.

El restablecimiento de los vínculos diplomáticos busca facilitar la coordinación entre ambos países para promover la estabilidad política, apoyar la recuperación económica de Venezuela y avanzar en un proceso de reconciliación tras la crisis institucional que atraviesa la nación sudamericana.

La decisión también abre la puerta a la reactivación de misiones diplomáticas y consulares, lo que permitirá retomar servicios para ciudadanos de ambos países y ampliar los canales de comunicación política tras varios años de distanciamiento entre Caracas y Washington.

Diplomacia entre ambos países

El comunicado venezolano expresa confianza en que el proceso fortalecerá el entendimiento y oportunidades para lograr "una relación positiva y de beneficio compartido". "Estas relaciones deben redundar en la felicidad social y económica del pueblo venezolano" , añadió.

El Departamento de Estado de EU anunció este jueves el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares, apenas horas después de la salida de Burgum de Venezuela.

TG

Se designó a la diplomática estadounidense Laura Dogu como encargada de negocios en Caracas. EFE

Después de la captura de Maduro el pasado 3 de enero, Caracas y Washington establecieron un proceso de acercamiento diplomático, y el Gobierno de Donald Trump informó el establecimiento de un proceso de tres fases -estabilización, recuperación y transición democrática- para el futuro de Venezuela, para el que ha apostado por Rodríguez para pilotar la primera de estas etapas.

A finales de enero, se designó a la diplomática estadounidense Laura Dogu como encargada de negocios en Caracas, mientras que el venezolano Félix Plasencia fue designado días después como representante diplomático ante EU. Desde entonces, Rodríguez ha recibido a varios altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a Burgum, Dogu y al secretario de Energía, Chris Wright.

Los lazos diplomáticos entre EU y Venezuela permanecían rotos desde principios de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump , cuando Washington reconoció al opositor y entonces titular del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino, a lo que Maduro respondió rompiendo relaciones.

TG