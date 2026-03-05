Incendio de nivel 5 moviliza a decenas de bomberos en Miami

Casi medio centenar de unidades del cuerpo de bomberos trabajan para controlar un incendio de nivel 5, el máximo grado de alerta , que se registra en una bodega industrial de la ciudad de Miami, en el estado de Florida, al sur de EU. El siniestro ocurre en medio de un año particularmente seco en la región, una condición que ha favorecido la propagación de incendios durante 2026.

El Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade informó que al menos 48 unidades de emergencia, incluidas brigadas aéreas, fueron desplegadas para combatir las llamas en una bodega ubicada en la zona de Miami Gardens, a unos cinco kilómetros al oeste del Hard Rock Stadium.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas y el origen del incendio continúa bajo investigación. Debido a la magnitud del fuego y al denso humo que se ha extendido por la zona, los equipos de emergencia pidieron a los vecinos permanecer resguardados en sus hogares mientras se realizan las labores de control.

El edificio en riesgo

“Los equipos están trabajando para extinguir el fuego. Debido a preocupaciones sobre la integridad estructural del edificio, se iniciaron operaciones defensivas, con múltiples unidades aéreas atacando las llamas desde arriba”, indicó la corporación en un comunicado difundido en redes sociales

Las imágenes compartidas por los bomberos muestran una nube negra que se extiende por el cielo, por lo que las autoridades alertaron de "condiciones de humo" que podrían impactar a las personas con problemas respiratorios.

Por ello, recomendaron a los residentes resguardarse en lugares cerrados, cerrar sus puertas y ventanas.

Incendio de alerta máxima

El incendio alcanzó una alarma de nivel 5, la máxima posible, lo que implica que es una emergencia severa que involucra infraestructura mayor, como edificios y fábricas , que requiere movilizar grandes equipos.

Este incendio ocurre en medio de las condiciones de sequía "severa" o "extrema" del sur de Florida, donde hay alerta por escasez de agua en ciudades como Miami, y la semana pasada surgió un incendio en la zona natural de los Everglades que ya ha afectado más de 35 mil acres (por encima de 14 mil hectáreas).

El fuego en los Everglades, una reserva en la que viven especies en peligro como panteras, caimanes y cocodrilos, se ha contenido en un 53% y ya ha costado un estimado de 4,5 millones de dólares, de acuerdo con el National Interagency Fire Center (NIFC) del Gobierno federal.

En lo que va del año, EU ya ha registrado 50% más incendios forestales que en el mismo lapso de 2025, casi 7 mil 900, según datos del NIFC.

