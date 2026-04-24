El fenómeno del clima conocido como "El Niño", que en 2024 impulsó las temperaturas mundiales a niveles récord, podría regresar a mediados de 2026, alertó este viernes 24 de abril la ONU.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM, una agencia de la ONU) señaló que es probable que las condiciones de "El Niño" vuelvan en el periodo de mayo a julio.

La OMM advirtió que los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de un evento intenso.

¿Qué es el fenómeno de "El Niño"?

"El Niño" es un fenómeno climático natural que calienta las temperaturas de la superficie del océano en el Pacífico ecuatorial central y oriental, y provoca cambios en los patrones de vientos, presión y precipitaciones.

Las condiciones oscilan entre "El Niño" y su opuesto, "La Niña", con fases neutras entre ambos.

"Tras un periodo de condiciones neutras a principios de año, ahora los modelos climáticos apuntan claramente en la misma dirección y pronostican, con un nivel de confianza alto, la instauración de un episodio de 'El Niño', que cobrará mayor fuerza en los meses siguientes", apuntó Wilfran Moufouma Okia, jefe de predicción climática de la OMM.

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"Los modelos indican que puede tratarse de un episodio intenso, pero la denominada barrera de predictibilidad de la primavera añade incertidumbre a los pronósticos generados en esta época del año. En general, la fiabilidad de los pronósticos aumenta una vez pasado el mes de abril", agregó.

"El Niño" suele producirse cada dos a siete años y dura entre nueve y doce meses.

Los efectos de "El Niño"

La OMM señaló en su último Boletín Global Mensual sobre el Clima Estacional un cambio claro en las condiciones del Pacífico ecuatorial.

Las temperaturas de la superficie marina están aumentando rápidamente. Esto "apunta a un probable retorno de las condiciones de 'El Niño' tan pronto como entre mayo y julio", indicó la organización.

Los pronósticos señalan que en el próximo trimestre "predominarán en casi todo el planeta temperaturas de la superficie terrestre superiores a lo normal".

"No hay indicios de que el cambio climático aumente la frecuencia o la intensidad de los episodios de 'El Niño'", señaló la OMM, con sede en Ginebra.

Sin embargo, "puede amplificar los efectos asociados porque los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor y las lluvias intensas, disponen de más energía y humedad a raíz del incremento de las temperaturas del aire y del océano", añadió.

El último episodio de "El Niño" contribuyó a que 2023 fuera el segundo año más caluroso registrado y 2024 el más cálido de todos.

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