China y EU anuncian que suspenderán a partir de este lunes las tasas portuarias mutuas

China y Estados Unidos acordaron suspender, a partir de la tarde de este lunes, las tasas portuarias que ambos países habían impuesto en octubre durante la última disputa comercial, previa a los acuerdos firmados a finales de ese mes por los presidentes Xi Jinping y Donald Trump.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio chino, los aranceles dejarán de aplicarse por un periodo de un año, una vez que Washington detenga, este 10 de noviembre , las investigaciones dirigidas a los sectores marítimo, logístico y de construcción naval del país asiático.

Estas "tasas portuarias especiales" contra buques estadounidenses fueron anunciadas el 10 de octubre por el Ministerio chino de Transporte en respuesta a una medida similar anunciada por Estados Unidos en abril contra barcos chinos, entrando en vigor ambas apenas cuatro días después.

Desde ese 14 de octubre, China sometió a tarifas adicionales por cada viaje a los buques de propiedad, operación o bandera estadounidense; así como a los construidos en el país norteamericano o pertenecientes a empresas con, al menos, un 25 % de capital de Estados Unidos.

Las tasas que se estaban aplicando eran de 50 dólares por tonelada neta a los navíos chinos que entraban a puertos estadounidenses, cifra que subiría en 30 dólares anuales hasta 2028, y de 56 dólares a los buques de Esrados Unidos que arribaran a puertos de China, elevándose paulatinamente hasta 157 dólares también hasta el mencionado año.

Tanto representantes del sector como analistas habían advertido de que estas tasas elevarían los costes operativos del transporte y causarían alteraciones de rutas o reducciones de volúmenes de carga en un sector ya presionado por el encarecimiento del combustible y la debilidad del comercio global.

Según cálculos de Alphaliner, de mantenerse la medida las diez mayores navieras habrían pagado hasta 3 mil 200 millones de dólares en tasas estadounidenses en 2026, de las que la estatal china Cosco habría asumido cerca de mil 530 millones.

Aparte de las tasas portuarias, China y Estados Unidos también acordaron rebajar algunos de los aranceles anunciados en los últimos meses, suspender algunas restricciones a exportaciones -por ejemplo, las anunciadas por China a las tierras raras en octubre- o relanzar el comercio agrícola.

