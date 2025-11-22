China asegura que seguirá apoyando a Venezuela en la protección de su soberanía

El presidente chino, Xi Jinping, reiteró su disposición a continuar respaldando a Venezuela en la defensa de su soberanía, su seguridad nacional, la dignidad del país y la estabilidad social. Estas declaraciones forman parte de una carta enviada al mandatario Nicolás Maduro con motivo de la víspera de su cumpleaños, documento que fue divulgado por el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil.

En la misiva, Xi también se pronunció contra cualquier tipo de “injerencia” proveniente de “fuerzas externas” que intenten intervenir en los asuntos internos del país sudamericano, sin importar el argumento o pretexto utilizado. Asimismo, destacó la estrecha relación entre ambas naciones, describiendo a China y Venezuela como amigos cercanos, hermanos unidos y socios confiables en su cooperación mutua.

En una carta enviada por la Embajada de Rusia en Caracas a Maduro, también en la víspera del cumpleaños del líder chavista, el presidente ruso, Vladimir Putin, ratificó su compromiso con Venezuela en su relación estratégica.

"Sin duda alguna, nosotros continuaremos el estrecho trabajo conjunto en aras del fortalecimiento continuo de las relaciones de asociación estratégica entre Moscú y Caracas", manifestó Putin en la carta, que fue compartida este sábado por el ministro de Exteriores venezolano.

El presidente ruso dijo estar seguro de que, bajo el mandato de Maduro, Venezuela "superará con dignidad todas las pruebas y defenderá sus intereses legítimos en estos tiempos turbulentos".

Estos pronunciamientos se dan en medio de un contexto de tensión entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue militar ordenado por Donald Trump en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Maduro considera un intento para sacarlo del poder.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió este viernes un aviso instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región" , aviso que coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Maduro.

La FAA emitió una comunicación en la que advirtió "sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía" , que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental.

