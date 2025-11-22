Reportan siete heridos tras tiroteo en el centro de Chicago

Al menos siete personas resultaron heridas este sábado luego de registrarse un tiroteo en las cercanías del Teatro de Chicago, ubicado en pleno centro de la ciudad, de acuerdo con información del Departamento de Policía local.

Los oficiales realizaban labores de patrullaje en la zona cuando notaron a un grupo numeroso reunido en la acera de State Street. Pocos minutos después, se escucharon disparos y los agentes vieron cómo la gente comenzaba a dispersarse y correr para ponerse a salvo.

"Los oficiales respondieron inmediatamente al área y descubrieron que siete personas habían sufrido heridas de bala", detalló la policía en un comunicado. Todas las víctimas fueron atendidas por el Departamento de Bomberos de Chicago y trasladadas a hospitales de la zona. El episodio tuvo lugar durante la madrugada con una gran concentración de público, ya que la ciudad había celebrado poco antes la ceremonia oficial de encendido del árbol de Navidad, según informó la filial local de "ABC News" y "WLS".

Aunque las autoridades no revelaron la identidad de las víctimas, confirmaron que seis de ellas se encuentran en buenas condiciones y que la séptima también fue clasificada en condición estable. Las circunstancias del tiroteo siguen bajo investigación.

