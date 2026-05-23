Dos personas resultaron heridas, incluido un sospechoso, en un tiroteo cerca de la Casa Blanca este sábado por la noche, que obligó al cierre preventivo del complejo presidencial , según medios estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la Casa Blanca en ese momento mientras intentaba negociar un acuerdo con Irán.

La policía acordonó el acceso a la Casa Blanca y tropas de la Guardia Nacional impidieron a reporteros entrar en la zona del centro de Washington .

"El FBI está en el lugar y apoya al Servicio Secreto en la respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca", dijo en X el director del FBI, Kash Patel.

El turista canadiense Reid Adrian contó que se encontraba en la zona cuando se escucharon "probablemente entre 20 y 25 ruidos que sonaban como fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr".

Los periodistas que estaban en el Jardín Norte de la Casa Blanca en ese momento dijeron en X que se les ordenó correr y refugiarse en la sala de prensa.

La corresponsal de ABC News Selina Wang estaba grabando un video para las redes sociales cuando estallaron los aparentes disparos, captando el sonido de los tiros mientras se lanzaba al suelo. "Sonaron como decenas de disparos", dijo en X.

Un portavoz del Servicio Secreto dijo que el organismo aún estaba recopilando información sobre el incidente .

SV