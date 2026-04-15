Casa Blanca presenta plan de Trump para construir un Arco del Triunfo en Washington

Durante la habitual rueda de prensa semanal, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, presentó oficialmente este miércoles el nuevo plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para construir un gran Arco del Triunfo en Washington como parte de los proyectos conmemorativos por el 250 aniversario de la independencia del país, que se celebra este año.

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De acuerdo con el primer informe, en el que se mostró una imagen renderizada de la próxima construcción, e l arco tendrá una altura de 250 pies, en referencia a cada año de Estados Unidos como nación independiente ; es decir que, superará los 76 metros y contará con una figura de la victoria alada en la parte superior.

La base de esta estructura incluirá figuras de leones dorados que custodiarán el paso por el arco, además de otros elementos decorativos en el mismo tono distribuidos en las columnas y el conjunto arquitectónico.

“En honor de esta ocasión histórica, el presidente Trump y el Departamento del Interior presentarán los planes para el Arco del Triunfo de Estados Unidos, que será una obra maestra arquitectónica destinada a celebrar nuestra historia, justo aquí en Washington”, declaró Leavitt.

¿Dónde se construirá el Arco del Triunfo en Washington?

El arco se erigirá en una rotonda conocida como Memorial Circle, ubicada en una de las entradas a la ciudad, entre el Monumento a Abraham Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington , considerado el principal panteón militar del país.

“Mucho después de que todos los presentes en esta sala ya no estemos, nuestros hijos y nietos seguirán inspirándose en este monumento nacional”, afirmó la portavoz.

Proyecto de Trump genera críticas por impacto urbano y legado político

Los críticos de Trump han calificado la iniciativa como un proyecto vanidoso destinado a consolidar su legado personal, además de advertir sobre el posible impacto visual y urbano que podría generar en la capital estadounidense.

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Desde su regreso al poder, Trump —antiguo magnate inmobiliario— ha impulsado diversos proyectos para dejar huella en la ciudad, entre ellos la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca, considerado uno de sus planes más emblemáticos.

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