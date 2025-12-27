Carlos III y el príncipe Guillermo podrían visitar EU para impulsar acuerdo comercial

El rey Carlos III del Reino Unido y su hijo mayor y heredero a la corona británica, el príncipe Guillermo, podrían visitar Estados Unidos en 2026 a fin de impulsar las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial con el presidente Donald Trump, según adelanta este sábado el periódico 'The Times'.

Te puede interesar: Miles de latinos abarrotan los bancos de comida en EU ante la asfixiante inflación

Se espera que el rey y el príncipe de Gales hagan visitas por separado el año entrante, por lo que se mantienen contactos para concretar estos viajes , afirma el diario, que estima que el monarca estará posiblemente en Estados Unidos el próximo abril.

De concretarse, la visita del rey sería la primera de un monarca británico en casi 20 años, desde que la fallecida Isabel II aceptase una invitación del antiguo presidente republicano George Bush en 2007 .

Más adelante se espera que el príncipe de Gales viaje a Estados Unidos cuando este país sea sede, junto con México y Canadá, del Mundial de Fútbol, que empezará el próximo junio.

Además, las visitas se programan para que coincidan con el 250 aniversario de la independencia estadounidense y mientras continúan las conversaciones entre los dos países para formalizar un pacto comercial.

También puedes leer: Trump dice que el plan de paz con Zelenski no avanzará sin su aprobación

El periódico recuerda que, si bien las visitas de la familia real británica no tienen un perfil político, el Gobierno las utiliza como incentivo para lograr la firma de un acuerdo comercial completo entre el Reino Unido y Estados Unidos con Trump.

Las negociaciones se han visto obstaculizadas por las exigencias estadounidenses de un mayor acceso a los mercados británicos para los agricultores estadounidenses, un tema muy sensible a ambos lados del Atlántico.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP