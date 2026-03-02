Canadá pide a EU e Irán retomar las negociaciones ante la crisis en Oriente Medio

A través de un comunicado publicado este lunes en sus canales oficiales, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, condenó los ataques iraníes en los países del Golfo e instó a Estados Unidos e Irán a retomar las negociaciones y avanzar hacia “una solución diplomática a la crisis” ; sin embargo, no mencionó nada respecto al cese de las hostilidades.

La representante canadiense reafirmó la postura de su país: “Instamos a todas las partes a priorizar la protección de los civiles y de la infraestructura civil, a retomar las negociaciones y a avanzar hacia una resolución diplomática de la crisis”.

Anand añadió que Ottawa condena “los ataques llevados a cabo por Irán contra infraestructuras civiles en todo Oriente Medio, incluidos los Estados del Golfo”.

"Estos ataques constituyen una peligrosa amenaza para la estabilidad regional y la seguridad de los civiles. Representan una escalada inaceptable y un intento flagrante de desestabilizar aún más la región. Los ataques que ponen en peligro a civiles y a infraestructuras civiles son profundamente preocupantes y deben cesar de inmediato", concluyó.

La llamada para que Washington y Teherán retomen las negociaciones, que quedaron suspendidas después de que el sábado Israel y Estados Unidos lanzaran ataques sorpresa contra Irán y mataran a destacados líderes iraníes, incluido el ayatolá Alí Jameneí, se produce después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, expresase el domingo su apoyo a la ofensiva militar.

"Canadá respalda la actuación de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y para evitar que su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales", declaró Carney.

El apoyo de Carney fue duramente criticado por destacados comentaristas del país, incluido el antiguo ministro de Exteriores, Lloyd Axworthy (1996-2000) , quien dijo que las acciones del primer ministro eran "imprudentes".

Axworthy, del mismo Partido Liberal que Carney, dijo que el líder canadiense en ningún momento ha invocado una "justificación basada en la legalidad" para respaldar los ataques de Estados Unidos e Israel , que sería el artículo 51 de la ONU sobre autodefensa o la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

"En 2003, Canadá se negó a participar en la invasión estadounidense de Irak porque no se produjo una resolución del Consejo de Seguridad", afirmó Axworthy, para añadir: "Al apoyar los ataques preventivos en Irán durante negociaciones diplomáticas, y después de que el mismo Washington rompiese el acuerdo previo, estamos abrazando la misma doctrina que solíamos rechazar".

