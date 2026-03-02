T-MEC en la mira: EU advierte 'problemas' graves con México

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) actualmente se encuentra en fase de proceso técnico y de ajuste, siendo el 1 de julio de 2026 cuando se realice la primera revisión conjunta para evaluar la continuidad del tratado. Sin embargo, el Departamento de Comercio estadounidense considera que hay "muchos problemas" de por medio.

Esto luego de dar a conocer su "Agenda de Política Comercial 2026" en la que enlistó las cuestiones problemáticas que se tiene que resolver durante la revisión del T-MEC, además del creciente déficit comercial que tiene con sus socios comerciales.

En la declaración, la oficina de Representación Comercial de EU (USTR por sus siglas en inglés) dijo que "México ha adoptado una serie de medidas preferenciales que benefician a los campeones nacionales en los sectores de energía y minería, particularmente en lo que se refiere a petróleo, gas y electricidad, en detrimento de los inversionistas de Estados Unidos".

Añadió que "México ha socavado su clima general de inversiones. México tiene inadecuadas leyes laborales y una protección laxa en dicha regulación que continúa socavando a los trabajadores estadounidenses" .

Por otra parte, aseguraron que Canadá mantiene políticas que violan el T-MEC en el sector de lácteos que frenan la entrada de productos estadounidenses al mercado. Además de que, la USTR agregó, los canadienses mantienen medidas discriminatorias y restricciones en el sector digital, como su decreto para regular las transmisiones en línea.

A unos meses de que se sienten los ministros de comercio de los tres países a revisar el cumplimiento del T-MEC, el Departamento de Comercio estadounidense dijo que deben fortalecer las "reglas de origen y combatir el transbordo y la deslocalización".

Consideró que la región es crucial para la seguridad nacional y económica de Estados Unidos, especialmente México y Canadá.

¿Cuáles son las cuestiones a tratar?

Expuso que entre los desafíos urgentes a tratar está el aumento en la inversión de empresas domiciliadas en economías que no son de mercado en la región y el impacto que tienen en los tres países socios los efectos de la sobrecapacidad, como la producción de acero.

Asimismo, dio a conocer los puntos centrales de la política comercial estadounidense en este año:

La continuación del programa de Acuerdos de Comercio Recíproco (ART)

La aplicación de acuerdos comerciales y leyes estadounidenses

El fortalecer cadenas de suministro en minerales críticos y sectores estratégicos

El comercio con China con base en reciprocidad y equilibrio

Promover intereses estadounidenses en foros multilaterales

Aseguró que producto de la liberalización agresiva de los mercados, el mercado estadounidense "está más abierto a bienes y servicios extranjeros que los mercados de sus socios comerciales lo están a las exportaciones estadounidenses", por lo que consideró que trabajarán para revertir el déficit comercial que tienen con todo el mundo, para lo cual implementan la política de "America First" por la cual impulsan la producción doméstica.

KR