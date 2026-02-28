Buques mexicanos llegan a Cuba en segundo envío de ayuda humanitaria

Este sábado 28 de febrero atracaron dos buques en Cuba provenientes de México con un cargamento de ayuda humanitaria con más de una tonelada de alimentos luego del asedio por el bloqueo petrolero que ha impuesto Estados Unidos sobre la isla.

Los buques de apoyo logístico Papalopan y Huasteco, que partieron este martes de Veracruz, entraron poco antes de las ocho de la mañana por la estrecha bocana de la bahía capitalina con ayuda técnica local, de forma muy similar a la del primer envío semanas atrás.

"En este instante, un barco de la Armada Mexicana hace su entrada a La Habana con ayuda del Gobierno y el hermano pueblo de México para el pueblo de Cuba. ¡Gracias!", escribió en redes sociales la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba Josefina Vidal.

El Papaloapan portaba mil 78 toneladas de frijol y leche en polvo, mientras que el Huasteco transportaba 92 toneladas de frijol, además de 23 toneladas de "alimentos varios", que fueron recolectados por distintas organizaciones sociales con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México.

La cancillería de México dio a conocer este martes la decisión de mandar un segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba, que sigue al anunciado el pasado 12 de febrero, con más de 814 toneladas de víveres y productos de higiene.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado que su Gobierno mantendrá el apoyo a la isla con alimentos, pero sin incluir petróleo, tras un bloqueo impulsado por Washington y la amenaza de aranceles a los países que suministren crudo a Cuba.

El Gobierno mexicano enmarcó este nuevo cargamento en una "tradición solidaria" con países de América Latina y, en particular, con Cuba, y sostuvo que en meses recientes también envió ayuda a otros puntos del continente afectados por emergencias, como en los incendios en California, Estados Unidos y en Chile, así como en las inundaciones en Texas.

La recepción del envío no ha sido pública, como tampoco fue la primera, frente a lo que suele ser habitual en Cuba cuando países aliados o amigos realizan algún envío solidario.

Te puede interesar: Sandra Cuevas pide protección a Harfuch y señala a sus enemigos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB