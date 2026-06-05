Brote de ébola en África podría sumar 20 mil casos, advierten CDC de Estados Unidos en análisis; piden aplicar medidas sanitarias extremas

El actual brote de ébola en la región céntrica de África podría crecer hasta 20 mil casos o más, dependiendo de cuán rápido se aísle a las personas infectadas para frenar la propagación, según un nuevo análisis de funcionarios de salud de Estados Unidos.

¿Qué arrojan los análisis hechos por los CDC sobre el ébola?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) publicaron este viernes 05 de junio del 2026 una serie de escenarios generados por modelos informáticos, que van desde 10 mil casos hasta más de 20 mil. Si son acertados, el peor de los casos podría acercarse al peor brote de ébola de la historia, la epidemia de 2014-2016 en el occidente de África, que dejó más de 11 mil muertes y superó los 28 mil casos reportados.

"Sin intervenciones sólidas de salud pública, los modelos indican que es posible un brote de esa magnitud", indicó en rueda de prensa el doctor Satish Pillai, gerente de incidentes de la respuesta al ébola de los CDC.

Jennifer Nuzzo, directora del Centro de Pandemias de la Universidad Brown, señaló que los modelos "confirman lo que nos ha preocupado desde el principio: este brote sigue una trayectoria peligrosa " si no se hace más para detener la propagación del ébola.

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Pero advirtió que puede ser extremadamente difícil predecir cómo evolucionarán los brotes . "No le daría demasiada importancia a las cifras específicas. Es realmente difícil hacer una proyección precisa cuando se cuenta con datos limitados", añadió.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África informaron este viernes que ha habido unos 400 casos confirmados, incluidas 63 muertes. Expertos dicen que probablemente hay otros que no han sido diagnosticados ni reportados.

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Los virus que causan la enfermedad del ébola se propagan por contacto con fluidos corporales como vómito, sangre y semen. No existen tratamientos ni vacunas específicos para el virus Bundibugyo, que está en el centro del brote actual. La enfermedad suele ser mortal.

La Organización Mundial de la Salud declaró en mayo que el brote era una emergencia sanitaria mundial. Algunos expertos creen que las infecciones podrían haber estado ocurriendo en febrero, pero los funcionarios de salud inicialmente hicieron pruebas para un tipo diferente de virus del ébola.

JM