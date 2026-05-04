Al menos dos personas fallecieron y otras tres resultaron heridas este lunes luego de que una avioneta se estrellara contra un edificio residencial en la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado brasileño de Minas Gerais, según informaron al medio en línea de noticias G1 fuentes oficiales.

El Cuerpo de Bomberos Militares del estado confirmó al medio el fallecimiento del piloto y el copiloto, y el traslado en grave estado del restante de los ocupantes que iban a bordo de la avioneta a un centro asistencial de la zona.

El accidente ocurrió poco después del mediodía, en el barrio Silveira, región noreste de Belo Horizonte. Cuando la aeronave impactó contra el edificio de cuatro pisos, en específico, contra el área de las escaleras en el sector ubicado entre el tercer y cuarto nivel. Los primeros análisis del siniestro revelan que no impactó dentro de ningún apartamento.

La aeronave habría perdido altitud pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Pampulha.

Equipos de rescate y peritos de la Policía Civil se encuentran en el lugar de los hechos para asegurar la zona y realizar las primeras investigaciones sobre las causas del hecho. El edificio está siendo evacuado de manera preventiva mientras se evalúa si la estructura de la construcción quedó comprometida a causa del accidente.a

Accidentes aéreos en Brasil entre 2025 y 2026,

Brasil ha mostrado una situación mixta en materia de seguridad aérea desde 2025. Datos de la Fuerza Aérea Brasileña indicaron que, tan solo en las primeras semanas del año, ya se habían registrado al menos 19 accidentes de aviación, de los cuales 6 fueron mortales. Cifra que evidencia una actividad significativa de incidentes, especialmente en vuelos privados y aeronaves pequeñas, que suelen concentrar la mayor parte de los siniestros en el país, como es el caso del accidente registrado hoy en Belo Horizonte.

Uno de los peores percances del año pasado fue el accidente de un globo aerostático en Santa Catarina en junio, que dejó 8 fallecidos de un total de 21 ocupantes, convirtiéndose en uno de los incidentes más mortales de su tipo en Brasil en años recientes.

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AO

