Diversas embajadas y consulados de países extranjeros han emitido alertas de seguridad y recomendaciones para sus ciudadanos que residen o se encuentran en México, tras la ola de violencia desatada este domingo por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

A través de comunicados oficiales difundidos en redes sociales y plataformas consulares, la Embajada de Estados Unidos en México solicitó a sus ciudadanos residentes en varias entidades —incluyendo Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, Oaxaca, Guanajuato, Baja California y Quintana Roo— permanecer en sus hogares o en lugares seguros hasta nuevo aviso y evitar desplazamientos innecesarios ante los enfrentamientos, bloqueos carreteros y hechos delictivos relacionados con el suceso.

De manera similar, el Gobierno de Canadá emitió una alerta de alto grado de precaución, recomendando a sus ciudadanos mantener un perfil bajo, evitar zonas con presencia de fuerzas de seguridad y suspender viajes no esenciales, especialmente en regiones como Jalisco, Michoacán y Guerrero, donde se han reportado disturbios y bloqueos de carreteras.

Otras representaciones diplomáticas, como las de Alemania, Francia, Rusia, Argentina, Polonia, India y Ucrania, han exhortado a sus connacionales a posponer viajes programados a zonas con afectaciones, limitar desplazamientos y mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades locales y canales oficiales, según comunicados difundidos por esas embajadas.

Los avisos de seguridad también incluyen recomendaciones generales como evitar multitudes, permanecer informados a través de medios oficiales, mantener comunicación con familiares y seguir indicaciones de las autoridades mexicanas, con el objetivo de reducir riesgos ante la evolución de los hechos violentos en varias regiones del país.

Además de las alertas consulares, varios gobiernos han actualizado sus recomendaciones de viaje hacia México instando a sus ciudadanos a ejercer extrema precaución y a monitorear la situación de seguridad en tiempo real.

