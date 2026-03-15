El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que aún no está preparado para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán, a pesar de la disposición de Teherán.

El motivo, según afirmó el magnate en una entrevista telefónica con "NBC", es que "las condiciones aún no son lo suficientemente buenas", sin especificar cuáles eran.

"Irán quiere llegar a un acuerdo, pero yo no quiero hacerlo, porque los términos aún no son lo suficientemente sólidos", declaró el magnate en la entrevista de casi 30 minutos, añadiendo que cualquier condición tendría que ser "muy firme".

Al preguntársele cuáles serían los términos de un posible acuerdo para poner fin a la guerra, el presidente respondió: "No quiero decírselo".

El magnate confirmó que el compromiso de Irán de abandonar por completo cualquier ambición nuclear sería una parte fundamental del acuerdo.

En las últimas dos semanas, funcionarios de la administración Trump enviaron mensajes contradictorios sobre los objetivos militares estadounidenses en Irán y la posible duración del conflicto.

En ocasiones, Trump dijo que la operación podría durar un mes o más, mientras que en otras declaró que "vamos muy adelantados" y que "prácticamente no queda nada que atacar".

En la entrevista, Trump comentó que "el único poder que tienen —un poder que puede neutralizarse con relativa rapidez— es la capacidad de lanzar minas o misiles de corto alcance. Sin embargo, una vez que completen sus operaciones a lo largo de la costa, ya no tendrán ni siquiera eso".

Más tarde agregó: "Neutralizamos la mayoría de sus misiles. Neutralizamos la mayoría de sus drones. Desmantelamos en gran medida sus instalaciones de fabricación de misiles y drones. En dos días, esa capacidad quedará completamente destruida".

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