Un Airbus A220-300 de la aerolínea Croatia Airlines, con 132 pasajeros a bordo, se salió este sábado 16 de mayo de la pista durante la operación de despegue en el aeropuerto de Split, en Croacia, sin que ninguno de los ocupantes resultara herido, de acuerdo con la información difundida por las autoridades aeroportuarias.

El incidente ocurrió mientras la aeronave se preparaba para cubrir la ruta con destino a la ciudad alemana de Fráncfort. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que provocaron la salida del avión de la pista, por lo que las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación.

El avión terminó en una zona de hierba

El aeropuerto de la ciudad croata de Split informó en un comunicado que el Airbus A220-300 abandonó la pista durante la maniobra de despegue y terminó detenido en una zona de hierba ubicada a un costado de la pista.

Durante el incidente, la aeronave sufrió daños después de impactar con uno de los pivotes que marcan el límite de la pista, según detalló la información oficial emitida por las autoridades aeroportuarias.

Tras la salida de pista, se activaron los protocolos correspondientes para atender la situación y garantizar la seguridad de los ocupantes del vuelo.

Todos los pasajeros y los cinco integrantes de la tripulación fueron evacuados sin lesiones, mientras personal especializado acudió al lugar para iniciar las labores técnicas y retirar la aeronave de las inmediaciones de la pista.

Autoridades investigan las causas del incidente

Las autoridades de seguridad aérea confirmaron que ya se abrió una investigación para determinar qué originó el incidente y establecer con precisión las circunstancias en las que el avión abandonó la pista durante la maniobra de despegue.

Hasta ahora no se ha informado cuándo podrá ser retirado completamente el aparato ni si la operación del aeropuerto se vio afectada por el incidente.

El aeropuerto de Split es uno de los principales de Croacia en movimiento de pasajeros. De acuerdo con datos del portal especializado airserviceone.com, esta terminal aérea fue la segunda con mayor tráfico en el país durante 2025, únicamente por detrás del aeropuerto de Zagreb, al registrar casi cuatro millones de pasajeros.

*Con información de EFE

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