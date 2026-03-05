Advierten que el apagón en Cuba podría durar cuatro días en restablecerse

Una buena parte de Cuba sufrió un enorme apagón el miércoles 4 de marzo, que dejó sin luz a casi seis millones de cubanos, esto se debió por una avería en una de las principales centrales termoeléctricas del país, este es el corte más reciente y se atribuye a la frágil red eléctrica y a la falta de combustible de la isla.

El corte ha durado más de 24 horas, y las brigadas trabajaron durante la noche para reparar una caldera averiada en una de las principales centrales termoeléctricas de la isla, pero las autoridades han advertido que podrían pasar de tres o cuatro días para que el servicio se restablezca por completo.

Según medios estatales, casi 660 mil clientes en La Habana, o el 77%, tenían electricidad, al igual que 43 hospitales y 10 estaciones de suministro de agua. Sin embargo, las autoridades advirtieron sobre una baja generación eléctrica e indicaron que algunos de los circuitos que fueron reconectados quedaron nuevamente fuera de servicio.

Pero millones seguían sin luz, entre ellos Miguel Leyva, de 65 años, quien vive con su madre y su hermano, ambos enfermos.

"No tengo palabras para decir lo que estoy pasando: calor, mosquitos y sin electricidad. La comida puede echarse a perder", declaró Leyva. "Yo sé todos los problemas que hay, pero óigame, son más de 24 horas ya".

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba escribió en la red social X (antes Twitter) que el sistema eléctrico "opera de manera limitada con prioridad para servicios básicos, fundamentalmente de salud y abasto de agua". Los medios estatales informaron que dos centrales eléctricas están fuera de servicio por falta de petróleo.

Funcionarios del gobierno señalaron la tarde del miércoles que las brigadas ya localizaron la grieta en el tambor de la caldera que provocó el apagón. Indicaron que se necesitará de 12 horas para enfriar esa zona para que las brigadas puedan entrar al horno y comenzar las reparaciones. Agregaron que ya se comenzó con los trabajos para reparar una tubería que también está dañada.

Sonia Vázquez, de 61 años, comentó que el apagón no le impidió vender café a los transeúntes a diario, y explicó que lo preparó con gas a las 5 de la mañana bajo una lámpara recargable.

"Anoche no dormí, muchos mosquitos", indicó Vázquez, quien vive con su nieto.

Mientras tanto, José Ignacio Dorta, dueño de una cafetería de 57 años, dijo que parte de su comida congelada se echó a perder.

"Hemos buscado las variantes para que no se echen a perder más. Estamos trabajando en eso. Esperemos que no se nos eche a perder más", declaró Dorta.

Situación energética actual en Cuba

Cuba lleva mucho tiempo lidiando con una red eléctrica envejecida y suministros intermitentes de combustible, pero la crisis se ha profundizado en los últimos meses.

Los envíos clave de petróleo desde Venezuela cesaron después que Estados Unidos atacó al país sudamericano a principios de enero. Más tarde ese mes, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que impondrá aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.

El mes pasado, el gobierno de Cuba implementó medidas de austeridad para ahorrar combustible y advirtió que no habría combustible para aviones en nueve aeropuertos hasta mediados de marzo.

El corte del miércoles es el segundo que afecta al occidente de la isla en los últimos tres meses.

El apagón de principios de diciembre duró casi 12 horas. Las autoridades dijeron que una falla en una línea de transmisión que enlaza dos centrales eléctricas provocó una sobrecarga y llevó al colapso del sector occidental del sistema energético.

Algunas de las termoeléctricas de Cuba han estado operando desde hace más de tres décadas y reciben poco mantenimiento debido a los altos costos. Las sanciones de Estados Unidos también han impedido que el gobierno compre equipos nuevos y piezas especializadas, según las autoridades.

