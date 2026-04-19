Abuelita de 72 años se hace viral tras subir el volcán Chaparrastique (VIDEO)

La historia de una adulta mayor salvadoreña se volvió viral en redes sociales tras lograr el ascenso a uno de los volcanes más exigentes del país sin equipo especializado , en una hazaña que ha sorprendido tanto por su dificultad como por las condiciones en que fue realizada. El caso ha captado la atención internacional al poner en entredicho los límites comúnmente asociados a la edad y la resistencia física.

El escenario de este logro es el volcán Chaparrastique, un coloso natural conocido por su actividad constante y por las complicaciones que presenta su terreno. Con pendientes pronunciadas y superficies inestables formadas por ceniza y roca suelta, el ascenso suele requerir preparación física y equipo técnico adecuado.

En contraste con estas exigencias, la mujer —cuya edad oscila entre los 72 y 75 años, según versiones de testigos— emprendió la subida sin indumentaria deportiva ni accesorios especializados. Vestida con ropa cotidiana, incluso caminando descalza en algunos tramos o usando sandalias, avanzó con paso firme mientras otros excursionistas recurrían a bastones y calzado de alto rendimiento.

Una hazaña que rompe estereotipos sobre la edad

Las imágenes difundidas en plataformas digitales muestran a la mujer ascendiendo con determinación, generando miles de reacciones y comentarios que destacan su fortaleza . Usuarios han subrayado que su desempeño físico y mental contrasta con el de excursionistas más jóvenes, quienes enfrentaban mayores dificultades durante el recorrido.

El volcán Chaparrastique, con una altura aproximada de 2,130 metros sobre el nivel del mar, es considerado uno de los volcanes más activos de El Salvador, lo que añade un componente de riesgo adicional a cualquier intento de ascenso. Las emisiones de gases y la inestabilidad del terreno convierten cada expedición en un desafío significativo, incluso para montañistas experimentados.

Más allá del impacto visual de la hazaña, el caso ha abierto una conversación sobre el envejecimiento activo y la capacidad de las personas mayores para mantenerse físicamente vigentes. Sin que se conozcan mayores detalles sobre la rutina de la protagonista, su desempeño sugiere una vida ligada al esfuerzo físico y a la adaptación al entorno, sumándose a otros ejemplos globales de adultos mayores que desafían estereotipos y redefinen los límites de la edad.

SRÑORA CON 72 AÑOS ESCALA EL VOLCÁN CHAPARRASTIQUE



Equipada solo con su delantal, un mujer salvadoreña de 72 años ha sorprendido a muchos tras ser captada mientras ascendía el Volcán Chaparrastique, en el departamento de San Miguel.



En las imágenes, se observa a la adulta… pic.twitter.com/HSwNoKBZUM— Alerta Noticias (@alertanoti) April 13, 2026

SV