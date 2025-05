Estados Unidos revocó las visas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y de su esposo, Carlos Torres. Se suman así a una lista de personajes a quienes el gobierno del presidente Donald Trump ha vetado el ingreso a Estados Unidos.

Aquí algunos ejemplos de personas a quienes les han revocado la visa:

* El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo en abril tener información de que Estados Unidos le revocó la visa: "Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas", afirmó sin ofrecer detalles sobre la presunta cancelación.

* El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, expuso también en abril que Trump lo "despojó" de su visa y que hoy "Estados Unidos tiene características de autocracia". Indicó que desconoce las causas de la revocación, pero sugirió que podría deberse a su acercamiento con China durante su segundo mandato presidencial, entre 2006 y 2010.

* El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la revocación de visas a todos los titulares de pasaportes en Sudán del Sur. La razón: un caso de deportación fallido que, según Washington, exhibe "falta de cooperación" del país africano.

* Estados Unidos revocó las visas de 77 venezolanos cercanos al presidente Nicolás Maduro, en un intento de ejercer presión política sobre el gobierno de Caracas. Entre los afectados están Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de las Fuerzas de Acciones Especiales, e Iván Rafael Hernández Dala, comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Ya en su primera administración, Donald Trump suspendió 340 visas de funcionarios leales a Nicolás Maduro y sus familias.

* El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, confirmó que el país revocó las visas de los integrantes del grupo Los Alegres del Barranco, tras "homenajear" a "El Mencho": " Me complace anunciar que el Departamento de Estado ha revocado las visas de trabajo y turismo de los integrantes del grupo. (…) No vamos a extender la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas", subrayó Landau.

* En 2022, durante la administración de Joe Biden, le fue retirada la visa al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por sus "acciones corruptas" y vínculos con el narcotráfico.

