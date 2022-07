Un médico de España compartió en redes sociales el caso de un hombre que en plena emergencia mundial por la viruela del mono se subió al metro de Madrid infectado con la enfermedad.

Arturo M Henriques, un médico cirujano, explicó en una publicación en Twitter que el hecho ocurrió el pasado 5 de julio a las 6:20 de la mañana.

"El señor se monta en el metro de Legazpi. Completamente lleno de lesiones desde la cabeza hasta los pies, Incluyendo sus manos. Yo veo la situación y además veo a las personas alrededor como si no pasará nada".

Añadió que cuestionó al hombre por qué se subía así sabiendo que podía contagiar a los demás.

"Me acerqué prudencialmente al señor y le Dije que hace en el metro si tiene Viruela del mono. Su respuesta: Sí, tengo eso, pero mi médica no me dijo que tenía que quedarme en casa. Sólo que usara mascarilla".

Dijo que le comentó al pasajero que probablemente no había entendido las indicaciones de su médica y que las lesiones que tenía en ese momento eran las que más contagian.

Se recomiendan 21 días de aislamiento para las personas positivas a viruela del mono.

Desconocimiento

Después de eso, comentó que le preguntó a una señora que estaba al lado de él si no le preocupaba enfermarse y que le respondió: "Cómo me voy a enfermar si no soy gay. Una del Gobierno dijo que eran los gay que se tenían que cuidar".

Arturo contó en sus redes sociales que llegó a su destino y se bajó del metro preguntándose ¿A cuántas personas pudo enfermar?.

Más de 18 mil casos de viruela del mono han sido detectados en 78 países del mundo desde principios de mayo, un 70% en Europa y un 25% en América, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Bueno ya salí en la tv ( eso si me entrevistaron 15 min y solo pusieron como 8 segundos)

Ahora queda salir en los videos de @candresperedo pic.twitter.com/SwoTTnuuws — Arturo M Henriques B (@arturohenriques) July 30, 2022