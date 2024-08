De acuerdo con la Secretaría de Salud, la viruela símica o del mono es una enfermedad infecciosa transmitida de animales salvajes al ser humano y aunque, se le llama viruela del mono, en realidad los hospedadores principales no son los primates, sino diferentes especies de roedores silvestres, como ratones y ardillas endémicos del centro de África.

Esta enfermedad, aunque no es nueva, no se escuchaba tanto, especialmente porque pertenecía a países del continente africano y ahora han aparecido brotes en varios puntos del mundo.

¿Hay alguna vacuna contra el mpox en México?

El diagnóstico de viruela del mono se hace con pruebas especiales de laboratorio.

Para el caso de la viruela símica no hay ninguna vacuna específica disponible en México al momento, solo existe la de viruela humana, pero en ningún caso está recomendada para la población en general.

¿Qué se debe evitar si tengo viruela del mono?

La Secretaría de Salud indica que, si se tienen el diagnóstico de la viruela del mono, lo primero y lo más importante es no automedicarse; además, destaca que los antibióticos no funcionan para los virus, por lo que, si fueron consumidos en caso de enfermar por un virus, no servirán y pueden dañar la salud.

Cabe destacar que, aunque en la unidad médica se dará un diagnóstico y un tratamiento, este no es específico para quitar al virus que provoca la viruela símica , ya que esta no tiene tratamiento, generalmente los síntomas se van a ir desapareciendo.

Los medicamentos que podrían recetar los especialistas son para aliviar los síntomas, es decir, el tratamiento de la fiebre, comezón e hidratación, y así prevenir complicaciones.

Es importante no rascarse las lesiones, dejar que se sequen si es posible o cubrirlas con un apósito para proteger la zona.

Tampoco se deben tocar las lesiones y se debe usar siempre el cubrebocas y lavarse las manos constantemente.

¿Qué hacer si tengo una enfermedad crónica y me infecto con viruela del mono?

Si la persona infectada pertenece a algún grupo vulnerable porque padece de alguna enfermedad crónica o lleva un tratamiento médico por cualquier otro tipo de padecimiento, es importante que no lo suspenda y consulte a su médico para que le diga de qué manera continuarlo.

Si se contrajo la viruela, se debes usar condón durante ocho semanas después de recuperarse.

Con información de SUN

