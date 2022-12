Una mujer brasileña se ha vuelto viral en redes sociales luego de que, en pleno juicio, ella decidiera perdonar a su expareja, quien le disparó en cinco ocasiones. La imagen de la reconciliación en frente de policías ha dado la vuelta al mundo, generando toda clase de comentarios.

“Él nunca me había atacado, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó su error”

La mujer, identificada como Micheli Schlosser, sufrió un intento de asesinato por parte de su expareja cuando éste, en medio de una discusión, accionó un arma de fuego contra ella para intentar matarla. El sujeto logró ser detenido y puesto a disposición de las autoridades; no obstante, todo cambió cuando, en pleno juicio, la dama perdonó al feminicida y lo besó ante la vista de todos los presentes.

Según varios medios locales, Micheli deicidió defender al hombre, identificado como Lisandro Rafael Posselt, bajo estos argumentos: “Él nunca me había atacado, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó su error”.

TW

Por si fuera poco, la mujer aseveró que “sólo él sabe todo lo que le dije la madrugada del domingo, cuando volvíamos del baile. Los dos cometimos errores”. Al finalizar todo, la víctima explicó que “él no quería matarme. Por supuesto que lo hizo mal, pero estoy seguro de que no lo volverá a hacer. Siempre me trató muy bien. ¿Qué hombre llena su habitación con fotos de su novia? Lo hizo”.

Las declaraciones de la mujer han sido fuertemente criticadas en redes, donde usuarios deploraron que haya decidido perdonar a su verdugo.

JM